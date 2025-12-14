Сили РФ атакували Дніпропетровщину: пошкоджено заклад харчування, будинки, автівки – влада

Ввечері 13 грудня армія РФ завдавала ударів по населених пунктах та цивільній інфраструктурі Дніпропетровщини, повідомив в.о. голови обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

«У Межиріцькій громаді Павлоградського району внаслідок ракетної атаки пошкоджений заклад харчування. На Нікопольщину російські війська скеровували FPV-дрони. А ще гатили з артилерії. Потерпали райцентр, Марганецька, Покровська громади», – зазначив місцевий чиновник.

За його словами, у Межиріцькій громаді Павлоградського району внаслідок ракетної атаки постраждав заклад харчування – приміщення зазнало значних пошкоджень.

Крім того, на Нікопольщині сили РФ застосували FPV-дрони та артилерію. Під вогнем опинилися райцентр, Марганецька та Покровська громади.

«Виникла пожежа, вогнем знищений приватний будинок, ще два пошкоджені. Понівечені також автівки, зачепило й лінію електропередач. За уточненою інформацією, внаслідок атак на район, що сталися вчора надвечір, потрощені ще дві оселі місцевих і господарська споруда», – уточнив Гайваненко.

У Славгородській та Богинівській громадах Синельниківщини РФ атакувала безпілотними літальними апаратами – у Богинівській громаді зайнялася літня кухня, пошкоджено інші господарські будівлі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



