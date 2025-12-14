У Росії кажуть про атаку дронів на низку НПЗ: в Урюпінську триває евакуація

У ніч проти неділі, 14 грудня, безпілотники атакували низку нафтових об’єктів у різних регіонах РФ, пишуть місцеві ЗМІ.

За даними телеграм-каналу Astra, жителі Урюпінська розповіли про вибухи та атаку на місцеву нафтобазу. Згодом губернатор підтвердив факт атаки та виникнення пожежі на підприємстві.

За інформацією видання, у ніч проти 13 грудня безпілотник вже атакував Урюпінську нафтобазу «АльфаОйл». Згодом влучання уламків дрона в НПЗ підтвердив губернатор регіону Андрій Бочаров. Він зазначив, що внаслідок цього зафіксовано займання на нафтобазі. Мешканців будинків, розташованих навколо нафтобази, евакуюють.

У Ярославлі близько 23:00 почали лунати звуки повітряної тривоги. Пізніше на місцевому телебаченні з’явилось попередження про безпілотну небезпеку. Видання пише, що у Ярославлі, ймовірно, знову атаковано нафтопереробний завод «Славнефть-ЯНОС».

Крім того, Astra з посиланням на місцевих жителів повідомляє про вибухи в районі Афіпського нафтопереробного заводу (НПЗ). Місцеві пабліки з посиланням на очевидців писали про влучання у місцевий НПЗ. Також з’явились повідомлення про те, що в селищі зникло світло.

Водночас у Міноборони РФ відзвітували нібито про збиття 250 безпілотників.

Українські військові атаку не коментували. Радіо Свобода не має можливості перевірити дану інформацію з незалежних джерел.

«Ярославнафтаоргсинтез» – п’ятий за потужністю нафтопереробний завод у Росії.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



