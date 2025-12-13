Сили РФ атакували в Чорному морі турецьке судно з українською олією – ВМС України

Російські військові 13 грудня атакували за допомогою дрона турецьке цивільне судно VIVA, яке прямувало до Єгипту з соняшниковою олією на борту, повідомили Військово-морські сили України.

«Прохід у море відбувався зерновим коридором. На судні 11 громадян Турецької Республіки. Удар здійснено у відкритому морі у виключній морській економічній зоні України, поза межами діі української ППО», – вказано в повідомленні.

Українські військові відзначають, що такі дії прямо суперечать основоположним принципам свободи судноплавства. У ВМС України повідомили про готовність надати судну допомогу.

«На щастя, екіпаж не постраждав. Судно прямує у порт призначення в Єгипет», – інформують у ВМС.

Це не перша атака на турецьке судно в українських водах. Танкер Orinda, пошкоджений російськими дронами поблизу Ізмаїла, йшов під турецьким прапором і стояв на якорі в порту Ізмаїл з 12 листопада 2025 року, повідомляє marinetraffic.com.

Росія регулярно атакує українську портову інфраструктуру.

Раніше очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що в ніч проти 17 листопада російські військові знову масовано атакували Одещину ударними безпілотниками, внаслідок чого «зафіксовано наслідки для енергетичної і портової інфраструктури».

За словами Кіпера, під час атаки ушкоджень зазнали кілька цивільних суден, одна людина постраждала.

Перед цим Росія завдала повітряних ударів по українських портах на Дунаї у ніч з 10 на 11 листопада 2025 року. Міністерство закордонних справ Румунії 14 листопада викликало посла Росії Володимира Ліпаєва через порушення румунського повітряного простору російським безпілотником під час атаки.

Російські дрони вже неодноразово порушували повітряний простір сусідніх з Україною держав під час атак РФ по українських містах.