Румунські F-16 відстежували безпілотник у повітряному просторі країни, Зеленський відреагував

Румунія залучила винищувачі F-16 для моніторингу повітряного простору після «російських авіаударів по українській інфраструктурі на Дунаї», заявило Міністерство оборони країни 13 вересня.

За заявою відомства, близько 18:23 F-16 виявили безпілотник у національному повітряному просторі. Вони відстежували його на відстані 20 кілометрів на південний захід від комуни Кілія-Веке, де він зник з радарів.

«Безпілотник не пролітав над населеними пунктами та не становив безпосередньої загрози безпеці населення. На момент публікації прес-релізу ситуація контролюється радіолокаційними системами MApN та літаками в повітрі», – заявило відомство.

Міноборони не уточнило походження дрона і чи винищувачі намагалися його збити.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував подію. За його даними, дрон оперував у повітряному просторі країни НАТО близько 50 хвилин. Крім того, згадав він, сьогодні Польща задіяла авіацію у відповідь на загрозу ударних безпілотників Росії.

Також, за попередньою інформацією президента, армія РФ використовувала і повітряний простір Білорусі для заходу в повітряний простір України в напрямку Волині.

«Російські військові точно розуміють, куди направлені їхні дрони, скільки часу вони здатні провести в повітрі. Маршрути завжди прораховані. Це не може бути випадковістю, помилкою чи самодіяльністю якихось командирів нижчого рівня. Це очевидне розширення війни Росією, і саме так вони роблять. Спочатку маленькі кроки, а в підсумку великі втрати», – застеріг Зеленський.





Він закликав діяти превентивно на основі принципу, що не буває незначних воєнних загроз від «тих, хто звик знищувати незалежність та життя інших».

Зеленський наголосив на потребі в санкціях проти Росії та спільному захисті:

«Україна запропонувала партнерам створити саме таку систему захисту. Не чекайте десятків «шахедів» і балістику, щоб нарешті ухвалити рішення».

Раніше сьогодні прем’єр Польщі Дональд Туск повідомляв про заходи безпеки польської та союзної авіації через загрозу російських безпілотників.

Влада Польщі повідомила, що під час нічної атаки по Україні 10 вересня 19 російських дронів порушили повітряний простір Польщі, їх збили сили НАТО.

Міністерство оборони РФ стверджувало, що в ніч на 10 вересня російські війська завдали масованого удару високоточною зброєю і безпілотниками по підприємствах військово-промислового комплексу України в п’яти областях, а на території Польщі «об’єкти для ураження не планувалися».



