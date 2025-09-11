Встановлені 16 місць падіння російських дронів у Польщі

Радіо Свобода та волонтери проекту Geoconfirmed за фото та відео визначили точні координати дев’яти місць падіння російських бойових безпілотників, які вторглися у повітряний простір Польщі у ніч проти 10 вересня – про це повідомила російська служба Радіо Свобода.





Ще кілька місць падіння російських дронів журналісти нанесли на інтерактивну мапу на основі даних, опублікованих у місцевих медіа. Згідно з нею, більшість дронів впали на сході Польщі, один – на півночі, в Вармінсько-Мазурському воєводстві.

За даними польської влади, під час нічної атаки по Україні 10 вересня 19 російських дронів порушили повітряний простір країни, їх збили сили НАТО.

В операції брали участь польські винищувачі F-16, нідерландські F-35, італійські літаки-розвідники AWACS і літаки-дозаправники, які спільно експлуатуються НАТО.

Міністерство оборони РФ стверджує, що в ніч на 10 вересня російські війська завдали масованого удару високоточною зброєю та безпілотниками по підприємствах військово-промислового комплексу України в п’яти областях, а на території Польщі «об’єкти для ураження не планувалися».

Натомість в уряді Польщі наголосили, що не сумніваються в тому, що російські дрони на її території опинилися навмисно, а не випадково.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте за підсумками наради послів країн-членів альянсу заявив, що союзники по НАТО висловили солідарність із Польщею і засудили поведінку Росії.



