У Польщі оголосили про початок місії НАТО «Східна варта»

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та головнокомандувач Об’єднаних збройних сил Альянсу в Європі генерал Алексус Ґрінкевич оголосили про початок оборонної місії «Східна варта» (Eastern Sentry).

Операція, за даними польських військових, покликана посилити східний фланг НАТО завдяки залученню сил союзників, зокрема Данії, Франції, Великої Британії, Німеччини тощо.

Учасники вже почали перекидати свої підрозділи й техніку. Данія відправляє два винищувачі F-16 і протиповітряний фрегат, Франція – три винищувачі Rafale, Німеччина – чотири Eurofighter. Велика Британія також заявила про готовність підтримати операцію.

Генеральний штаб Польщі повідомив, що операція вже офіційно стартувала. Опубліковане відео зафіксувало прибуття французького транспортного літака A400 у Мінськ-Мазовецький з озброєнням для Rafale, які вже розташовані у Польщі.

«Дякуємо союзникам за солідарність із Польщею. «Східна варта» – це не лише нова ініціатива, а й чіткий сигнал: кордони НАТО є недоторканними, а безпека наших громадян залишається пріоритетом», – йдеться в заяві польського командування.

Віцепрем’єр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підкреслив, що зміцнення оборони Альянсу напряму пов’язане з боротьбою України проти російської агресії.

«У єдності сила, а в готовності – перемога», – заявив він.

Раніше у НАТО оголосили про запуск ініціативи «Східна варта» для посилення оборони східного флангу Європи. Її 12 вересня у штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу анонсували генеральний секретар Марк Рютте і головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич.

Як розповів Рютте, військова діяльність у межах нової ініціативи розпочнеться «найближчими днями» і включатиме ресурси від союзників включно з Данією, Францією, Великою Британією, Німеччиною тощо.

Влада Польщі повідомила, що під час нічної атаки по Україні 10 вересня 19 російських дронів порушили повітряний простір Польщі, їх збили сили НАТО. В операції брали участь польські винищувачі F-16, нідерландські F-35, італійські літаки-розвідники AWACS і літаки-дозаправники, які спільно експлуатуються НАТО. Вартість ракет, використаних для збиття дронів, у десятки разів перевищує вартість збитих ними об'єктів.

Міністерство оборони РФ стверджувало, що в ніч на 10 вересня російські війська завдали масованого удару високоточною зброєю і безпілотниками по підприємствах військово-промислового комплексу України в п’яти областях, а на території Польщі «об’єкти для ураження не планувалися».

Натомість в уряді Польщі наголосили, що не сумніваються в тому, що російські дрони на її території опинилися навмисно, а не випадково.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте за підсумками наради послів країн-членів альянсу заявив, що союзники по НАТО висловили солідарність із Польщею і засудили поведінку Росії.



