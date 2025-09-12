Росія прагне перевірити НАТО за допомогою військових навчань «Захід». Ось що потрібно знати

Росія та Білорусь розпочали масштабні спільні військові навчання, оскільки напруженість у регіоні зросла після того, як російські безпілотники ввійшли на територію Польщі, що спонукало Варшаву та союзників НАТО посилити свою оборону.

Навчання «Захід-2025», що розпочалися 12 вересня, відбудуться в Білорусі та Росії та триватимуть до 16 вересня.

Російські чиновники заявили, що військові навчання імітуватимуть відбиття нападу противника, а аналітики кажуть, що головна мета навчань – продемонструвати, що російська армія все ще потужна після трьох з половиною років виснажливої війни в Україні, яка, за оцінками, коштувала Москві понад мільйон жертв.

«Я думаю, що метою [президента Росії Володимира] Путіна є спроба показати, що він все ще сильний, що війна в Україні насправді на них не вплинула», – сказав Радіо Свобода Ленс Ландрум, генерал-лейтенант ВПС США у відставці, який зараз є старшим науковим співробітником Центру аналізу європейської політики (CEPA).

Цьогорічні військові навчання також мають на меті відпрацювати ухвалення рішень щодо використання російської ядерної зброї та ракет середньої дальності, здатних нести ядерні боєголовки, які Москва обіцяла поставити Мінську.

Росія не повідомила, скільки одиниць тактичної ядерної зброї вона розгорнула в Білорусі, але Олександр Лукашенко заявив у грудні, що його країна має кілька десятків одиниць.

«Я думаю, що це демонстрація для країн та світових ЗМІ в рамках їхньої кампанії впливу», – сказав Ландрум.

Ці навчання вже викликали занепокоєння з боку України та інших країн, що межують з Білоруссю, як-от Латвія, Литва та Польща, які уважно стежитимуть за подіями після того, як останні військові навчання «Захід» у 2021 році частково використовувалися як прикриття для перекидання російських військ до Білорусі, звідки вони потім увійшли до України в лютому 2022 року.

Речник НАТО заявив Радіо Свобода, що альянс уважно стежить за військовою діяльністю Росії та закликає «Росію та Білорусь діяти передбачувано та прозоро, відповідно до своїх міжнародних зобов'язань», під час навчань «Захід», але НАТО «не бачить жодної безпосередньої військової загрози» для будь-якого члена.

«Кремль послідовно демонстрував відсутність прозорості, зокрема щодо розміру та масштабу своїх навчань, – сказав речник НАТО Радіо Свобода. – Він має відому історію використання військових навчань для проведення політики примусу».

Скільки військ на навчаннях «Захід-2025»?

На тлі війни Кремля в Україні цьогорічні навчання «Захід» можуть стати найменшими за масштабами.

Раніше цього року представники Міністерства оборони Білорусі заявили, що близько 13 000 військовослужбовців візьмуть участь у навчаннях поблизу західного кордону країни. Але у травні цю кількість було переглянуто та скорочено вдвічі, тож ймовірна загальна кількість становитиме близько 7000-8000 осіб.

У цій заяві також зазначалося, що основні маневри перенесли вглиб Білорусі.

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що більша частина навчань відбудеться навколо міста Борисов, приблизно за 74 кілометри на північний схід від Мінська, хоча деякі «невеликі підрозділи виконуватимуть практичні завдання з відбиття гіпотетичного ворога» в районах поблизу кордону з Польщею та Литвою.

Очікується також, що Москва направить до Білорусі лише близько 2000 військовослужбовців, тоді як загальні навчання також охоплять Московський та Ленінградський військові округи Росії, Калінінградський ексклав, Арктичний регіон, а також Балтійське та Баренцове моря.

Однак Росія також проводить три інші окремі навчання з країнами Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) – військового блоку, до якого входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан, що може приховати справжній масштаб навчань «Захід».

Однак очікується, що «Захід» буде набагато меншим за масштабом, ніж приблизно 200 000 військовослужбовців, які брали участь в останніх військових навчаннях у 2021 році.

Чому цьогорічні навчання «Захід» є значущими?

Хоча цьогорічні навчання будуть менш масштабними, ніж у попередні роки, вони знаменують собою повернення Росії та Білорусі до навчань стратегічного рівня після повномасштабного вторгнення в Україну.

«Цьогорічні навчання, дуже ймовірно, покажуть, як Москва очікує розгортання війни проти НАТО, – написала Німецька рада з міжнародних відносин у нещодавньому звіті, що анонсував навчання. – Хоча гострої небезпеки ескалації немає, навчання нададуть НАТО важливі уроки щодо російської концепції майбутньої війни».

«Захід» – це остання серія військових навчань, що розпочалися в 1970-х роках за часів Радянського Союзу та тривали до його розпаду в 1991 році. Вони були відновлені в 1999 році, а пізніше розширені за Путіна в рамках чотирирічного циклу військових навчань, що чергуються в Росії та її сусідніх географічних регіонах.

У минулому Кремль не цурався провокацій під час своїх військових навчань.

Окрім навчань 2021 року, які приховували розгортання військових сил перед вторгненням Росії в Україну, західні представники заявили, що, на їхню думку, навчання «Захід» у 2009 та 2013 роках включали імітацію ядерних ударів по Варшаві та Стокгольму.

У центрі уваги Білорусь та ядерна зброя

У грудні білоруський автократичний лідер Олександр Лукашенко та Путін підписали договір, який надає Білорусі гарантії безпеки, враховуючи можливе використання російської ядерної зброї для відбиття будь-якої агресії.

Договір було укладено після перегляду Москвою своєї ядерної доктрини, яка вперше поставила Білорусь під ядерну парасольку Росії на тлі напруженості із Заходом.

Хренін, міністр оборони Білорусі, заявив, що війська відпрацьовуватимуть «планування застосування» російської ядерної зброї на навчаннях «Захід», але навчання не передбачатимуть її фізичного розгортання.

Хоча західні військові спостерігачі уважно стежитимуть за цим розвитком подій, військові навчання також відбуваються на тлі нещодавнього висловлення готовності Лукашенка покращити свої відносини із Заходом, які роками були серйозно напруженими через його жорстокі репресії проти інакодумства та підтримку війни Росії в Україні.

Якщо ці навчання проходитимуть прозоро то, ймовірно, прокладуть шлях для подальшого діалогу Білорусі зі США

Лукашенко «просуває наратив про деескалацію, обіцяючи вплинути на дії Путіна та піти на поступки, як-от звільнення політичних в'язнів», – написав Ригор Астапеня, директор Білоруської ініціативи в лондонському Chatham House, у нещодавньому аналізі навчань.

Цього року відбулося звільнення політичних в'язнів – зокрема 52-х людей – напередодні навчань, а також публічні заклики до зближення із Заходом.

У серпні Лукашенко розмовляв телефоном з президентом США Дональдом Трампом, який у своєму дописі в соціальних мережах назвав його «дуже шанованим президентом».

«Якщо ці навчання проходитимуть у нудній та прозорій манері, вони, ймовірно, прокладуть шлях для подальшого діалогу», – сказав Астапеня.