Трамп: США можуть підтримати ще один великий удар по Ірану

Сполучені Штати можуть підтримати ще один великий удар по Ірану, якщо Тегеран здійснюватиме відновлення своєї ракетної або ядерної програми. Про це заявив президент США Дональд Трамп після переговорів у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Флориді з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, які відбулися 29 грудня.

Трамп припустив, що іранська влада, можливо, працює над відновленням своїх програм озброєнь після масованого американського удару в червні по об’єктах у Фордо, Натанзі та Ісфахані, зазначає Reuters. «Я читав, що вони нарощують озброєння та інші ресурси, і якщо це так, то вони використовують не ті об’єкти, які ми знищили, а можливо інші», - наводить агентство слова Трампа.

Іран, який у червні вів 12-денну війну з Ізраїлем, заявив раніше, що цього місяця двічі провів ракетні навчання. Минулого тижня Нетаньягу говорив, що Ізраїль не прагне конфронтації з Іраном, але поінформований про повідомлення, і зазначив, що порушить питання про діяльність Тегерана на переговорах із Трампом.

За даними Axios, начальник Генштабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Еяль Замир більш як тиждень тому на зустрічі з головою Центрального командування США адміралом Бредом Купером заявив, що переміщення іранських ракетних комплексів можуть свідчити про підготовку атаки і закликав до більш тісної координації оборонних дій між союзниками. Одне з ізраїльських джерел видання оцінило ймовірність удару Ірану в «менш ніж 50%», повідомляє телеканал «Настоящее время».

Дональд Трамп цього тижня також попередив палестинське угруповання «Хамас», визнане терористичним у США та ЄС, про серйозні наслідки, якщо воно не роззброїться. Трамп зазначив, що його переговори з Нетаньягу були зосереджені на подальшому просуванні крихкої мирної угоди щодо Гази, укладеної в жовтні за його посередництва, а також на розв’язанні ізраїльських проблем, пов’язаних як з можливими діями Ірану, так і з базованим у Лівані проіранським шиїтським угрупованням «Хезболла» (воно визнане терористичним у США та Ізраїлі).

За словами Трампа, він хотів би перейти до другого етапу угоди про припинення вогню між Ізраїлем та «Хамасом», досягнутої після двох років війни у Газі. Вона розпочалася після нападу радикальних ісламістів на південь Ізраїлю в жовтні 2023 року. Другий етап угоди передбачає, зокрема, розміщення міжнародних миротворців у Секторі Гази.

Ізраїль і «Хамас» звинувачують один одного в серйозних порушеннях угоди про припинення вогню і, схоже, не наблизилися до більш складних кроків у рамках угоди, пише Reuters.



