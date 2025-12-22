Axios: Ізраїль повідомив США, що ракетні навчання Ірану можуть бути прикриттям для удару

Ізраїльська військова розвідка попередила адміністрацію президента США про те, що ракетні навчання, які проводить Корпус вартових ісламської революції Ірану, можуть бути прикриттям для підготовки реального удару по Ізраїлю, повідомляє видання Axios із посиланням на ізраїльські й американські джерела, обізнані з питанням.

За даними співрозмовників видання, 20 грудня начальник Генштабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Еяль Замір обговорив ситуацію телефоном із головою Центрального командування США адміралом Бредом Купером.

21 грудня, вже на зустрічі в Тель-Авіві, Замір наголосив, що переміщення іранських ракетних комплексів можуть свідчити про підготовку атаки, і закликав до більш тісної координації оборонних дій між союзниками.

Одне з ізраїльських джерел оцінило ймовірність удару Ірану в «менш ніж 50%».

При цьому вказується, що після атаки «Хамасу» (палестинське угруповання визнане терористичним в США і ЄС) у жовтні 2023 року Ізраїль значно знизив допустимий поріг ризику і сприймає подібні загрози з підвищеною серйозністю.

Американська розвідка, за даними Axios, поки що не бачить ознак неминучості початку бойових дій з боку Ірану.

За інформацією Axios, нове загострення ірансько-ізраїльського конфлікту може статися «через прорахунки сторін». Як вважають джерела, кожна з країн може вирішити, що інша готує атаку, і спробувати завдати превентивного удару.

Армія оборони Ізраїлю офіційно не коментувала ситуацію. Центральне командування США також не давало коментарів.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, як очікується, цього місяця відвідає США, де зустрінеться з президентом Дональдом Трампом у Флориді.

За даними телеканалу NBC News, який посилається на особу, безпосередньо обізнану з планами, і чотирьох колишніх американських чиновників, проінформованих про ці плани, під час візиту Нетаньягу поділиться з Трампом занепокоєнням Ізраїлю з приводу розширення Іраном своєї програми балістичних ракет і обговорить можливі нові удари по Ірану.

Удари Ізраїлю і США в червні вразили ключові військові та ядерні цілі. Повідомлення про масштаби завданої шкоди різнилися.

У жовтні Іран оголосив, що відтепер «не вважає себе зобов’язаним» дотримуватися обмежень на розвиток своєї ядерної програми, оскільки термін дії історичної ядерної угоди 2015 року з провідними світовими державами офіційно сплив. Водночас у Тегерані, який стверджує, що ніколи не прагнув і не буде прагнути перетворити свою ядерну програму на збройну, заявили, що країна «твердо налаштована залишатися відданою дипломатії».