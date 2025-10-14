Іран заявив, що готовність Трампа до переговорів «суперечить поведінці США»

Міністерство закордонних справ Ірану у відповідь на заяви президента США Дональда Трампа про переговори з Тегераном назвало його заклики до миру і діалогу такими, що суперечать діям Вашингтона. У МЗС Ірану згадали американські удари по іранських ядерних об’єктах у червні.

«Бажання миру і діалогу, висловлене президентом США, суперечить ворожій і злочинній поведінці Сполучених Штатів щодо іранського народу», – йдеться у заяві Міністерства закордонних справ, оприлюдненій 14 жовтня.

У середині червня Ізраїль почав завдавати ударів по Ірану, США завдали кількох ударів по іранських ядерних об’єктах у ніч на 22 червня. Вони обґрунтували свої дії загрозою створення Тегераном ядерної зброї. Іран неодноразово стверджував, що його ядерна програма має мирний характер.

12-денна війна з Ізраїлем, під час якої США завдали ударів по ключових ядерних об’єктах в Ірані, зірвала переговори на високому рівні між Тегераном і Вашингтоном щодо ядерної програми. Іран відповів ракетними атаками й атаками безпілотників, в результаті яких загинули десятки людей в Ізраїлі. Припинення вогню між Іраном й Ізраїлем діє з 24 червня.

Заява Міністерства закордонних справ Ірану є відповіддю на зауваження Дональда Трампа 13 жовтня у Кнесеті, парламенті Ізраїлю, де він сказав, що простягне руку дружби і співпраці «навіть Ірану, режим якого спричинив стільки руйнувань на Близькому Сході».

«Припиніть погрожувати сусідам, … визнайте право Ізраїлю на існування… Ми готові, коли ви будете готові, і це буде найкраще рішення, яке ви ухвалите», – додав Трамп.