У США оголосили про нові санкції проти Ірану

Адміністрація США 1 жовтня оголосила про новий раунд санкцій проти Ірану на підтримку відновлення обмежувальних заходів Ради безпеки ООН щодо країни.

«Нові санкції й експортний контроль будуть спрямовані на 44 суб’єкти, пов’язані з ядерною, ракетною і військовою програмами Ірану. Як чітко дав зрозуміти президент США, ми позбавимо Іран усіх шляхів до ядерної зброї», – заявив держсекретар США Марко Рубіо.

Організація Об’єднаних Націй у кінці вересня відновила ембарго на постачання зброї й інші санкції проти Ірану через його ядерну програму після процесу, ініційованого європейськими державами, який, як попередив Тегеран, зустріне жорстку відповідь.

Велика Британія, Франція і Німеччина ініціювали повернення санкцій проти Ірану в Раді безпеки ООН через звинувачення у порушенні ним угоди 2015 року, метою якої було зупинити розробку ядерної зброї. Іран заперечує прагнення мати ядерну зброю.

Ядерна програма Ірану почала розвиватися ще у 1950-х роках, але з початку 2000-х країну неодноразово звинувачували в прагненні створити зброю. У 2015 році було підписано ядерну угоду, яка обмежила збагачення урану в обмін на зняття санкцій. 2018 року США в односторонньому порядку вийшли з угоди, після чого Іран відновив ядерні розробки.