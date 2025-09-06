Трамп підписав указ про санкції проти країн, які незаконно утримують громадян США

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який може визнати країни, що незаконно затримували громадян США, державами-спонсорами незаконних затримань, зокрема, це може стосуватися Ірану, Афганістану, Росії й Китаю.

На брифінгу для журналістів 5 вересня високопосадовці адміністрації США заявили, що Вашингтон буде вживати заходів до країн, які незаконно утримують американців, а також до тих, хто займається «дипломатією заручників».

«Як і у випадку з визначенням держави-спонсора тероризму, жодна країна не повинна хотіти потрапити до цього списку», – заявив державний секретар Марко Рубіо.

Указ передбачає запровадження каральних заходів, зокрема санкцій, до тих, хто, на думку Вашингтона, незаконно утримує американців.

Інший високопосадовець адміністрації повідомив журналістам, що заходи будуть аналогічними тим, які застосовують у рамках чинного визначення іноземної терористичної організації, і включатимуть санкції, експортний контроль і заборону в’їзду до США тим, хто визнаний пов’язаним із незаконними затриманнями.

«Сьогодні все змінюється щодо режимів, які вважають, що з американцями можна поводитися як із пішаками. Сьогодні ми проводимо дуже чітку лінію. Ви не будете використовувати американців як козирі в розмінній грі», – сказав чиновник, який побажав залишитися анонімним.

Посадовці повідомили журналістам, що адміністрація Трампа забезпечила повернення 72 громадян США, зокрема з Росії й Афганістану. «Ми вивезли багатьох людей і продовжимо це робити», – заявив президент Дональд Трамп 5 вересня.

Згідно з цією політикою, Вашингтон повідомлятиме країні після того, як вважатиме, що відбулося незаконне затримання, сказали посадовці. Країни матимуть певний період часу для дій, перш ніж Вашингтон запровадить санкції.

Один із посадовців сказав, що Вашингтон може вирішити скасувати санкції, якщо буде встановлено, що вживаються коригувальні заходи. «У такому випадку, як Іран... чи Росія, я думаю, ви побачите тут зміни», – сказав посадовець.

Американські посадовці заявили, що, на їхню думку, Росія утримує дев’ятьох американських громадян, а Іран – вісьмох.

Росія перебуває під окремими санкціями США і Європи, пов’язаними з її повномасштабним, неспровокованим вторгненням в Україну в лютому 2022 року.

Іран був визнаний Сполученими Штатами державою-спонсором тероризму і перебуває під санкціями США.

Global Reach, некомерційна організація, яка працює над звільненням громадян США, що перебувають у заручниках або незаконно утримуються в іноземних країнах, привітала цей крок. «Це дійсно підкріпить зусилля уряду США щодо повернення додому утримуваних американців і стримування країн-порушників від участі в «дипломатії заручників», – заявив генеральний директор Міккі Бергман.