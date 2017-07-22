Президент США попередив Іран про наслідки в разі незвільнення американців

Президент США Дональд Трамп попередив Іран про неуточнені «нові й серйозні наслідки» в разі, якщо Тегеран не звільнить і не поверне «несправедливо утримуваних» там американських громадян.

Як повідомив Білий дім, президент США вимагає від Ірану повернути Роберта Левінсона – колишнього агента ФБР, що зник в Ірані понад десять років тому, – а також підприємця Сіама Намазі, його батька Багера Намазі і всіх інших громадян США, що можуть бути за ґратами в Ірані.

Як мовиться в заяві Білого дому, «вже майже сорок років Іран використовує затримання і взяття заручників як інструмент державної політики, і ця практика триває донині». Прикладом цього названо винесення минулих вихідних в Ірані вироку в десять років позбавлення волі за звинуваченнями у шпигунстві дослідникові Принстонського університету, громадянинові США і Китаю на ім’я Сіюе Ван.

«Іран відповідальний за належне ставлення до кожного громадянина США, що перебувають у його руках, і за їхній добробут», – мовиться в заяві.

Останнім часом відносини США й Ірану загострилися через цілу низку питань, одним із яких є арешти американців у Тегерані. Сіюе Ван став останнім прикладом.

Найчастіше в Ірані опиняються за ґратами іноземці, що мають також громадянство Ірану. Їх переважно звинувачують у шпигунстві.

Протягом минулого року в Ірані затримали й засудили за шпигунство чи співпрацю з ворожими урядами кількох людей із громадянствами Ірану, а також США чи інших західних країн. У січні цього року в Ірані заявили, що покарання позбавлення волі відбувають у в’язницях до 70 «шпигунів».