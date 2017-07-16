Іранський суд до 10 років за звинуваченням у шпигунстві засудив громадянина США та Ірану

До 10 років за ґратами засуджений в Ірані громадянин, який, крім іранського, має громадянство США. Про це повідомив представник судової влади, не вказавши ім’я засудженого та інші деталі справи.

«Цю людину, яка збирала інформацію та безпосередньо керувалася Америкою, засудили до 10 років позбавлення волі, але вирок може бути оскаржений», – заявив речник Голамхусейн Мохсені Еджеї на державному телебаченні 16 липня.

Він зазначив, що ця особа була громадянином Сполучених Штатів та ще однієї неназваної країни, окрім Ірану.

Кілька людей з громадянством Ірану та США або інших західних країн були затримані в Ірані торік, і вони утримуються за ґратами за звинуваченнями, які включають шпигунство та співпрацю з ворожими урядами.

У січні головний прокурор Тегерана заявив, що у в’язницях столиці відбувають покарання понад 70 таких «шпигунів».