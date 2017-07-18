США розширили список підсанкційних в Ірані через ракетну програму

Сполучені Штати Америки розширили ще на 18 позицій перелік фізичних і юридичних осіб, яких стосуються санкції через програму балістичних ракет Ірану та інші пов’язані різновиди діяльності.

Зокрема, заявило Міністерство фінансів США, 16 із них потрапили до списку за «дії на підтримку незаконних іранських дій і транснаціональної злочинної діяльності». Державний департамент США додав, що ще дві іранські організації потрапили під санкції безпосередньо за участь у програмі створення балістичних ракет.

При цьому у США повторили заклик до Ірану негайно звільнити американських громадян, що перебувають в Ірані за ґратами, засуджені там за звинуваченнями у шпигунстві.

В Ірані відразу засудили розширення санкційного списку США.

Як заявило Міністерство закордонних справ Ірану, це «нічого не вартий акт США – накладення незаконних санкцій».

Як мовиться в заяві, Тегеран у відповідь застосує свої нові санкції «проти американського народу і установ, що чинять дії проти іранського народу й інших мусульманських народів регіону».

Попереднього дня, в понеділок, адміністрація президента США Дональда Трампа посвідчила, як того вимагає американське законодавство, що Іран не порушує умов угоди про його ядерну програму, відтак санкції, накладені свого часу через ядерну програму, залишаються скасованими.

Але при цьому в адміністрації наголосили, що Іран, дотримуючись букви угоди, «порушує її дух» тим, що продовжує розробляти і випробовувати балістичні ракети, а також швидкісні бойові катери.

Після укладення на початку 2015 року «ядерної угоди» з Іраном, за якою Тегеран різко скоротив свою ядерну програму до рівня, що має унеможливити створення ядерної зброї, а Захід у відповідь почав знімати накладені через цю програму санкції, Рада безпеки ООН скасувала попередню заборону для Тегерана створювати балістичні ракети. Але Вашингтон продовжує вважати, що ракетна програма Ірану становить загрозу, і накладає санкції на Тегеран через неї.