США підтвердили виконання Іраном умов ядерної угоди 2015 року

Адміністрація президента США Дональда Трампа пізно ввечері 17 липня підтвердила, що Іран дотримується ядерної угоди 2015 року, тому пов’язане з цією угодою полегшення санкційного режиму залишиться чинним. Водночас Вашингтон обіцяє дотримуватися санкцій, запроваджених через випробування балістичних ракет та з інших питань.

Від часу вступу Трампа на посаду його адміністрація вже вдруге підтверджує виконання Тегераном умов угоди, яка передбачає контроль за ядерною діяльністю Ірану в обмін на скасування міжнародних санкцій. Раніше сам 45-й президент США неодноразово обіцяв вийти з домовленостей, які називав «найгіршою угодою».

Адміністрація Трампа твердить, що Іран порушує дух угоди, продовжуючи, зокрема, розробку та випробування балістичних ракет та швидких військових кораблів. Американська влада також далі висловлює занепокоєння через імовірні порушення прав людини в Ірані, підтримку тероризму щодо Ізраїлю, позбавлення волі громадян США та втручання у свободу судноплавства в Перській затоці.