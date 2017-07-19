У США назвали Іран «провідною державою-спонсором тероризму»

У США заявили, що Іран протягом 2016 року залишався «провідною державою-спонсором тероризму», і підтримувані Тегераном угруповання зберегли здатність становити загрозу для Сполучених Штатів і їхніх союзників.

Як мовиться в новому звіті Державного департаменту США про тероризм у країнах світу, такі угруповання, в першу чергу «Хезболла» з Лівану, продовжують загрожувати інтересам і союзникам Вашингтона, навіть незважаючи на посилення фінансових санкцій проти них і боротьби правоохоронних органів.

Іранський Корпус вартових Ісламської революції, що є елітним військовим формуванням і основною опорою ісламського режиму в Ірані, а також «партнери, союзники і маріонетки» Тегерана відіграють роль у дестабілізації в перебігу збройних конфліктів в Іраці, Сирії і Ємені, мовиться у звіті.

Документ також звинувачує шиїтський Іран у рекрутуванні бойовиків із усього регіону до пов’язаних із Тегераном шиїтських ополчень, що беруть участь у конфліктах у Сирії й Іраці.

Крім того, у звіті велику увагу приділено екстремістському угрупованню «Ісламська держава», яке звинувачують у численних нападах і актах насильства. Це сунітське угруповання і вісім його відомих відгалужень США називають найпотужнішою загрозою світовій безпеці.

Звіт був оприлюднений у час, коли відносини США й Ірану напружилися через усе нові санкції Вашингтона, що накладені на Тегеран у зв’язку з його ракетною програмою і порушеннями прав людини в Ірані. Тим часом США вже давно звинувачують Іран у підтримці міжнародного тероризму і дестабілізації регіону.