США закликали Іран звільнити затриманих американців

Державний департамент США закликав Іран негайно звільнити всіх громадян США чи інших іноземних країн, що утримуються там, як мовиться в заяві, за сфабрикованими звинуваченнями.

Конкретних прізвищ у заяві не згадано.

Раніше в неділю в Ірані повідомили про винесення вироку в 10 років позбавлення волі за звинуваченнями у шпигунстві громадянинові США.

Ця особа, як заявив заступник голови судової системи Ірану Голям-Хосейн Мохсені-Ежеї, «збирала інформацію і виконувала прямі вказівки зі США». Вирок іще не набув чинності і може бути оскаржений.

За словами посадовця, засуджений, крім громадянства США, має громадянство ще однієї країни, яку не назвали, але не Ірану.

Так само не назвали імені засудженого, а також того, коли і в якому суді був винесений вирок.

Найчастіше в Ірані опиняються за ґратами іноземці, що мають також громадянство Ірану. Їх переважно звинувачують у шпигунстві.

Протягом минулого року в Ірані затримали й засудили за шпигунство чи співпрацю з ворожими урядами кількох людей із громадянствами Ірану, а також США чи інших західних країн. У січні цього року в Ірані заявили, що покарання позбавлення волі відбувають у в’язницях до 70 «шпигунів».