Президент Ірану обіцяє «відповідну» реакцію на санкції США

Президент Ірану Хасан Роугані заявляє, що Тегеран «відреагує відповідно» на нові санкції з боку США. Водночас він наголосив, що його країна залишається відданою ядерній угоді 2015 року.

«Ісламська республіка Іран завжди дотримуватиметься своїх міжнародних зобов’язань», – сказав Роугані 19 липня на засіданні уряду Ірану. Відповідне повідомлення було розміщене на сайті кабінету міністірв.

Раніше міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф звинуватив адміністрацію президента США Дональда Трампа в намаганні «отруїти атмосферу» запровадженням нових санкцій проти Тегерана.

Напередодні США розширили ще на 18 позицій перелік фізичних і юридичних осіб, яких стосуються санкції через програму балістичних ракет Ірану й інші пов’язані різновиди діяльності.

Як заявило 18 липня Міністерство фінансів США, до списку санкцій потрапили 16 суб’єктів за «дії на підтримку незаконних іранських дій і транснаціональної злочинної діяльності». Державний департамент США додав, що ще дві іранські організації потрапили під санкції безпосередньо за участь у програмі створення балістичних ракет.

Після укладення на початку 2015 року «ядерної угоди» з Іраном, за якою Тегеран різко скоротив свою ядерну програму до рівня, що має унеможливити створення ядерної зброї, а Захід у відповідь почав знімати накладені через цю програму санкції, Рада безпеки ООН скасувала попередню заборону для Тегерана створювати балістичні ракети. Але Вашингтон продовжує вважати, що ракетна програма Ірану становить загрозу, і накладає санкції на Тегеран через неї. Угода не вимагає від США знімати санкції, які не стосуються ядерної діяльності Ірану.