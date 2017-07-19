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19 Липень 2017, Київ 17:02
Новини | Міжнародні

Президент Ірану обіцяє «відповідну» реакцію на санкції США

Хасан Роугані на засіданні уряду Ірану, Тегеран, 19 липня 2017 року

Президент Ірану Хасан Роугані заявляє, що Тегеран «відреагує відповідно» на нові санкції з боку США. Водночас він наголосив, що його країна залишається відданою ядерній угоді 2015 року.

«Ісламська республіка Іран завжди дотримуватиметься своїх міжнародних зобов’язань», – сказав Роугані 19 липня на засіданні уряду Ірану. Відповідне повідомлення було розміщене на сайті кабінету міністірв.

Раніше міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф звинуватив адміністрацію президента США Дональда Трампа в намаганні «отруїти атмосферу» запровадженням нових санкцій проти Тегерана.

Напередодні США розширили ще на 18 позицій перелік фізичних і юридичних осіб, яких стосуються санкції через програму балістичних ракет Ірану й інші пов’язані різновиди діяльності.

Як заявило 18 липня Міністерство фінансів США, до списку санкцій потрапили 16 суб’єктів за «дії на підтримку незаконних іранських дій і транснаціональної злочинної діяльності». Державний департамент США додав, що ще дві іранські організації потрапили під санкції безпосередньо за участь у програмі створення балістичних ракет.

Після укладення на початку 2015 року «ядерної угоди» з Іраном, за якою Тегеран різко скоротив свою ядерну програму до рівня, що має унеможливити створення ядерної зброї, а Захід у відповідь почав знімати накладені через цю програму санкції, Рада безпеки ООН скасувала попередню заборону для Тегерана створювати балістичні ракети. Але Вашингтон продовжує вважати, що ракетна програма Ірану становить загрозу, і накладає санкції на Тегеран через неї. Угода не вимагає від США знімати санкції, які не стосуються ядерної діяльності Ірану.

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