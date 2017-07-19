Іран звинувачує США у намаганні «отруїти атмосферу» новими санкціями

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф звинуватив адміністрацію президента США Дональда Трампа в намаганні «отруїти атмосферу» запровадженням нових санкцій проти Тегерана, незважаючи на те, що він дотримується ядерної угоди від 2015 року.

Так Заріф відреагував на рішення США, які напередодні розширили ще на 18 позицій перелік фізичних і юридичних осіб, яких стосуються санкції через програму балістичних ракет Ірану й інші пов’язані різновиди діяльності.

«Це, на жаль, стало поганою звичкою цієї адміністрації», – сказав Заріф журналістам у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, назвавши нові санкції проти Ірану незаконними.

У коментарі CBS News він додав, що це США порушує «дух» угоди 2015 року, яка запровадила обмеження на ядерну програму Ірану в обмін на полегшення санкцій.

Як заявило 18 липня Міністерство фінансів США, до списку санкцій потрапили 16 суб’єктів за «дії на підтримку незаконних іранських дій і транснаціональної злочинної діяльності». Державний департамент США додав, що ще дві іранські організації потрапили під санкції безпосередньо за участь у програмі створення балістичних ракет.

При цьому у США повторили заклик до Ірану негайно звільнити американських громадян, що перебувають в Ірані за ґратами, засуджені там за звинуваченнями у шпигунстві.

В Ірані відразу засудили розширення санкційного списку США. Як заявило Міністерство закордонних справ Ірану, Тегеран у відповідь застосує свої нові санкції «проти американського народу і установ, що чинять дії проти іранського народу й інших мусульманських народів регіону».

Після укладення на початку 2015 року «ядерної угоди» з Іраном, за якою Тегеран різко скоротив свою ядерну програму до рівня, що має унеможливити створення ядерної зброї, а Захід у відповідь почав знімати накладені через цю програму санкції, Рада безпеки ООН скасувала попередню заборону для Тегерана створювати балістичні ракети. Але Вашингтон продовжує вважати, що ракетна програма Ірану становить загрозу, і накладає санкції на Тегеран через неї. Угода не вимагає від США знімати санкції, які не стосуються ядерної діяльності Ірану.