Іранська активістка померла у в’язниці – правозахисники кажуть, що їй відмовили в медичній допомозі

Іранська активістка Сомайє Рашиді, яку численні правозахисні організації називають політичною ув’язненою, померла через 10 днів після нападіу судом у в’язниці на південь від Тегерана, повідомляє перська служба Радіо Свобода.

Іранське інформаційне агентство Mizan, що займається судовою діяльністю, 25 вересня заявило, що 42-річна Рашіді, яка захворіла 15 вересня, мала в анамнезі напади. Видання стверджувало, що жінку спочатку оглянув медичний персонал в’язниці Карчак, потім її доставили до лікарні Мофатех у місті Варамін.

Водночас розташоване в Сполучених Штатах Новинне агентство активістів прав людини (HRANA) посилалося на лікарів медичного закладу, які заявили, що основною причиною погіршення стану Рашіді була затримка в наданні їй медичної допомоги.

«Влада в’язниці не поставилася до її стану серйозно, незважаючи на неодноразові візити до медичного центру, і навіть звинуватила її у зловживанні наркотиками», – йдеться у заяві HRANA, що складається з іранських активістів.

Норвезька правозахисна група Hengaw заявила, що «замість того, щоб забезпечити належний догляд, тюремні лікарі звинуватили її в «симуляції» та призначили лише седативні та психіатричні препарати». На думку групи, недбалість погіршила стан Рашиді, що призвело до судом і, зрештою, коми.

Hengaw послалася на джерела, які повідомляють, що на родичів Рашіді чинили тиск, щоб вони оголосили її смерть результатом «помилки лікарні», хоча подробиці не надала.

Іранська правозахисна група, також розташована в Норвегії, у грудні 2024 року опублікувала звіт під назвою «В’язниця Карчак: пекло для жінок та дітей». Вона закликала до закриття в’язниці після смерті Рашіді.

Одна зі співкамерниць Рашіді анонімно розповіла перській службі Радіо Свобода, що в жінки «була епілепсія, постійні судоми та сильні головні болі, і що кожного разу, коли вона зверталася до тюремного лікаря, їй казали, що вона недоїдає, і відправляли назад до камери».

Інша співкамерниця, яка також не побажала називати своє ім’я, сказала, що Рашиді «була в поганому стані і не мала адвоката, який би міг її звільнити». Їй дозволили вихід під заставу, але сім’я жінки не могла її внести.

«Сомає минулого тижня перевели до бюро судово-медичної експертизи… але її стан погіршився дорогою. Замість того, щоб відвезти до лікарні, її відвезли назад до палати, де у неї стався сильний напад, і вона впала… Потім її відвезли до лікарні», – розповіла співрозмовниця.

Рашиді була заарештована 24 квітня 2025 року, коли писала гасла протесту в районі Джавадія в Тегерані, повідомляє Hengaw. За даними групи, силовики побили її під час арешту та звинуватили у «пропаганді проти держави».

Mizan стверджує, що влада звинувачувала Рашиді в контактах із забороненою організацією Mujahedin-e Khalq та в оприлюдненні онлайн відео з актами саботажу.

Іранська влада особливо чутливо ставиться до повідомлень про смерть жінок, які перебувають під вартою, починаючи зі справи Махси Аміні – 22-річної дівчини, яка померла у вересні 2022 року після затримання тегеранською поліцією моралі за нібито порушення закону про носіння хустки.

Цей інцидент спровокував масштабні вуличні протести – та жорстокі репресії – і призвів до створення в країні руху «Жінки, життя, свобода».

Журналістка Елахе Мохаммаді написала в соціальних мережах, що Рашіді, як і вона сама, була затримана у зв’язку з роботою в цьому русі.

Іранська тюремна влада часто чинить опір направленню політичних в’язнів до лікарень на лікування до останньої хвилини і робить це лише за тяжких обставин.