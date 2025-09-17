Влада Ірану заборонила родині Махси Аміні проводити поминальні заходи в річницю її загибелі

Іранська влада не дозволила родині Махси Аміні провести поминальну службу в третю річницю її загибелі під час перебування під вартою тегеранської поліції моралі за ймовірне порушення закону про носіння хіджабу.

Джерело, близьке до родини, повідомило Радіо Свобода 16 вересня, у третю річницю смерті Аміні, що її батька, Амджада Аміні, викликали представники розвідки в Сагезі, що в іранській провінції Курдистан, і застерегли від будь-яких заходів з ушанування пам’яті.

Аматорські відео, опубліковані в інтернеті, показують, що крамниці в Сагезі були зачинені 16 вересня, що було описано як страйк місцевих власників магазинів із нагоди роковин.

Джерело, яке побажало залишитися анонімним, повідомило, що сили безпеки перебували біля будинку родичів Махси Аміні в Сагезі з 14 вересня і стежили за їхніми пересуваннями.

За словами джерела, сили безпеки також заблокували доступ до кладовища, де похована Аміні, щоб перешкодити відвідувачам дістатися до її могили. Родині також заборонили відвідувати це місце.

Подібні заходи були вжиті минулого року на другу річницю смерті Аміні, що викликала загальнонаціональні протести по всьому Ірану. Під час цих демонстрацій жінки знімали хіджаби, і багато хто скандував гасла проти влади, зокрема верховного лідера аятолли Алі Хаменеї.

Влада відповіла жорстокими репресіями, внаслідок яких загинули понад 500 людей і були заарештовані понад 20 тисяч.

Human Rights Watch заявила з нагоди роковин, що влада не провела ефективних, неупереджених і незалежних розслідувань серйозних порушень прав людини і злочинів під час і після протестів 2022 року.

Правозахисна група додала, що третя річниця протестів є «суворим нагадуванням для урядів про необхідність притягнення до кримінальної відповідальності та інших шляхів забезпечення справедливості для жертв і їхніх сімей».