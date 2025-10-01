Іран посилює покарання за шпигунство й співпрацю з Ізраїлем і США

Іран посилює відповідальність за звинуваченнями в шпигунстві та співпраці з Ізраїлем і Сполученими Штатами – відповідне рішення ухвалила Рада Вартових країни, повідомляє іранська служба Радіо Свобода.

Речник конституційного наглядового органу Ірану оголосив про це рішення 1 жовтня після місяців суперечок з парламентом щодо поправок.

З моменту внесення законопроєкту парламентом у червні юристи та правозахисні групи застерігали, що його розпливчасті формулювання та суворі покарання загрожують довільними звинуваченнями та масовими стратами, зокрема, за злочини, які раніше передбачали легші покарання або не класифікувалися як шпигунство.

Після остаточних поправок закон надає Вищій раді національної безпеки (ВРНБ) повноваження визначати «ворожі держави та групи», тоді як Міністерство розвідки перелічує конкретні «ворожі мережі».





Будь-яка «розвідувальна діяльність, шпигунство або оперативні дії» для цих ворожих утворень караються смертною карою та конфіскацією майна. Закон чітко позначає США та Ізраїль як «ворожі держави», тоді як ВРНБ може доповнювати перелік.

У документі також зазначено, що, крім смертного вироку, жодні інші покарання не підлягають оскарженню.

Про це стало відомо за кілька днів після того, як експерти ООН з прав людини засудили «різку ескалацію» страт в Ірані. За даними ООН, від початку року влада Ірану стратила понад 1 тисячу людей – Amnesty International називає цю цифру найбільшою за щонайменше 15 років.

«Із середньою кількістю повішень на день протягом останніх тижнів, Іран, схоже, здійснює страти в промислових масштабах, що суперечить усім ухваленим стандартам захисту прав людини», – стверджують експерти ООН.





Панель ООН повідомила, що цього року було страчено 10 людей за звинуваченням у шпигунстві, причому вісьмох стратили з 13 червня, коли Ізраїль розпочав 12-денну війну проти Ірану. З моменту публікації звіту 29 вересня Іран стратив ще одну людину за нібито шпигунство на користь Ізраїлю.

Лауреатка Нобелівської премії миру Ширін Ебаді назвала головною метою іранської влади показати «насильницьке обличчя Ісламської республіки».

«Вони хочуть залякати громадськість, щоб вона не використовувала слабкість політичного істеблішменту, виходячи на вулиці», – сказала вона в ефірі Радіо Свобода.

За даними Amnesty International, Іран посідає друге місце у світі за кількістю щорічних страт, поступаючись лише Китаю.