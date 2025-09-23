Прокурори МКС звинувачують експрезидента Філіппін в злочинах проти людяності

Прокурори Міжнародного кримінального суду суду в Гаазі звинуватили колишнього президента Філіппін Родріго Дутерте в злочинах проти людяності – про це йдеться в заяві суду від 22 вересня.

На думку Міжнародного кримінального суду, Дутерте може бути причетний щонайменше до 76 вбивств у 2016-2018 роках. Також розслідується його участь у щонайменше сотнях вбивств за часів його роботи правління мера Давао, тисячі інших убивств за часів президентства та інші насильницькі злочини.

Філіппінського політика затримали в березні 2025 року, коли він повернувся на батьківщину. Його силою посадили на літак, який вилетів до Гааги, де розташований Міжнародний кримінальний суд. Там Дутерте вже кілька місяців перебуває під вартою.

Міжнародний кримінальний суд розслідує щодо 80-річного Родріго Дутерте та ще кількох людей справу про ймовірні позасудові страти та інші порушення прав людини під час його боротьби з наркокартелями на Філіппінах.

Внаслідок цієї політики, за даними різних правозахисних організацій та журналістів, загинули понад 6000 людей, підозрюваних у наркоторгівлі та вживанні речовин. Політик закликав філіппінців власноруч вбивати споживачів наркотиків та людей, пов’язаних із наркобізнесом, і стверджував, що особисто вбив трьох наркодилерів.

Під час пандемії коронавірусу Дутерте також розпорядився «стріляти насмерть» по порушниках карантину у разі опору.

Дутерте вивів Філіппіни зі складу Міжнародного кримінального суду 2019 року. Але суд зберігає за собою юрисдикцію над злочинами, які відбувалися в країнах за часів їхнього членства в суді – тобто з 2016 року, коли Дутерте став президентом, до 2019 року.



