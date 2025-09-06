«Він може приїхати до Києва». Зеленський відкинув пропозицію Путіна щодо переговорів у Москві

Президент України Володимир Зеленський запросив російського лідера Володимира Путіна на переговори до Києва, наголосивши, що не має наміру їхати до Москви, як пропонує очільник Кремля.

«Він може приїхати до Києва. Я не можу поїхати до Москви, коли моя країна під ракетами, під атаками щодня. Я не можу поїхати до столиці цього терориста», – заявив президент України в інтерв’ю ABC News.

Зеленський вкотре сказав, що пропозиція Путіна зустрітися у Москві спрямована на затягування переговорного процесу.

За словами президента України, Путін «грає в ігри зі Сполученими Штатами» і розуміє неможливість зустрічі в Москві.

Путін двічі цього тижня заявляв про готовність зустрітися із Зеленським у Москві. При цьому російський лідер зазначив, що не бачить особливого сенсу в такій зустрічі, неправдиво заявляючи про нелегітимність української влади, але готовий прийняти Зеленського і надати йому «гарантії безпеки».

В американському Інституті вивчення війни зазначили, що неправдиві заяви Путіна про нелегітимність Зеленського демонструють незацікавленість очільника Кремля в мирному врегулюванні й встановлюють умови для відмови Росії від будь-якої можливої мирної угоди, яку б Путін підписав із Зеленським, у час, який Росія обере в майбутньому.

Зеленський раніше заявляв про готовність до особистої зустрічі з Путіним з метою мирного врегулювання. «Україна пропонує перейти від обміну заявами і зустрічей на технічному рівні до рівня розмови лідерів. Америка це пропонувала. Україна це підтримала. Потрібна готовність Росії. Україна ще раз підтверджує свою готовність до зустрічі на рівні лідерів у будь-який час», – казав він.

Можливу зустріч Путіна і Зеленського, а після неї тристоронню за участю лідерів США, України і Росії, прогнозував президент США Дональд Трамп після зустрічі з Путіним на Алясці у середині серпня.

3 вересня в телефонному інтерв’ю телеканалу CBS News Трамп зазначив, що Путін і Зеленський ще не готові до переговорів, але, за його словами, «щось станеться».

Декілька країн Європи й Туреччина пропонували організувати таку зустріч, серед можливих локацій називали, зокрема, Угорщину і Швейцарію.

При цьому в МЗС Швейцарії пообіцяли надати Путіну імунітет від переслідування Міжнародним кримінальним судом (МКС) у Гаазі на території країни, якщо він приїде для участі у переговорах щодо миру в Україні до Швейцарії.

Але у відповідь кілька представників Кремля, зокрема помічник Путіна Юрій Ушаков, ще кілька днів тому заявляли, що ніяких домовленостей щодо зустрічі двох політиків немає. Ушаков, який брав участь у зустрічі на Алясці, зокрема сказав: «Наскільки я знаю, між Путіним і Трампом про це домовленостей не було».

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган після повернення із саміту ШОС у Китаї також заявив журналістам, що Путін і Зеленський «поки не готові до зустрічі».