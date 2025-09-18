Українські діти збирають дрони в російських дитячих таборах. Новий рівень мілітаризації?

Керівник групи дослідників Єльського університету повідомив, що вони розслідували долю майже 20 тисяч неповнолітніх українців, яких Росія вивезла з України. Вони з'ясували, що викрадених українських дітей Росія використовує для виготовлення засобів ураження, зокрема дронів, що застосовуються у війні проти України.

«Ми вперше бачимо такий опис дітей, залучених до виготовлення пристроїв для військових операцій», – сказав Радіо Свобода Натаніель Реймонд, керівник Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету.

Команда бачила документи російського уряду, в яких детально описано, як у квітні 2024 року дітей віком 13-17 років навчали складанню безпілотників та іншої військової техніки.

Зокрема, йдеться про дитячий табір на Чорному морі під назвою «Зміна».

Цей табір, яким керує Міносвіти Росії, приймав щонайменше чотири групи з близько 300 українських неповнолітніх між 2022 і 2025 роками.

Одна з цих груп минулого року займалася «виробництвом військової техніки, включно з БПЛА [безпілотні літальні апарати], дронами, міношукачами і, по суті, швидкозарядними пристроями, які являють собою металеві шматки для швидкого заряджання штурмової гвинтівки», – сказав Реймонд.

«Флагман дитячої освіти»

«Якщо це підтвердиться, можна говорити про шокуючу нову ескалацію», – сказала Радіо Свобода Дарія Герасимчук, радниця президента України з питань прав дітей. «Ми закликаємо міжнародну спільноту поставитися до цих викриттів з належною серйозністю».

На своєму вебсайті табір «Зміна» описує себе як «флагман дитячої освіти та відпочинку в Росії» з «цілодобовою охороною військами Національної гвардії».

Вебсайт також підтверджує результати дослідження Єльського університету, що мілітаристська молодіжна організація під назвою «Юнармія», про яку багато разів розповідало Радіо Свобода, організовує заходи в «Зміні». На сайті «Юнармія» є серед партнерських організацій.

У звіті Єльського університету йдеться, що «Юнармія» проводила щорічний захід під назвою «ЮНТЕХ» між 2022 і 2025 роками, який відвідали викрадені українські діти. Саме на цьому заході у квітні 2024 року, очевидно, відбулися військові збори.

На вебсайті «Зміни» не згадане виробництво безпілотників чи штурмових гвинтівок. Але цьогорічний список заходів справді включає ЮНТЕХ.

«Мета програми: розробити модель сучасного спеціаліста російських збройних сил шляхом практичного вирішення проблем», – йдеться у заяві. Додається, що програма призначена для дітей віком 14-17 років.

Цьогорічний ЮНТЕХ проходив з 14 по 27 квітня.

Звіт Єльського університету містить супутникову фотографію табору «Зміна», датовану 16 квітня. Схоже, на ній зображені люди, які проводять навчання в організованих формуваннях на спортивному полі та на іншому відкритому просторі на цьому місці.

Міжнародне правосуддя – але не МКС

Реймонд сказав, що висновки його команди були запропоновані Європолу та українській владі для допомоги їм у розслідуванні воєнних злочинів, але не Міжнародному кримінальному суду (МКС), чиї судді під санкціями США.

«Ми не знаємо, чи заборонена підтримка МКС щодо України режимом санкцій Трампа. Ми не знаємо. Тому на даний момент ми діємо консервативно», – сказав він.

МКС може запросити матеріали у Європолу або України. Він уже видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої країни з прав дітей Марії Львової-Бєлової за воєнні злочини, пов'язані з масовими викраденнями дітей.

У будь-якому випадку Реймонд сказав, що команда Єльського університету не оприлюднила офіційну російську документацію з відкритим кодом, що стоїть за його звинуваченнями, тому суди зможуть «використовувати оригінальні джерела, які ми використовуємо, з найменшим ризиком того, що вони будуть змінені чи видалені».

У новому дослідженні також є додаткові деталі того, як у російських таборах відбувається мілітаризація викрадених українських дітей.

Реймонд навів «жахливі» супутникові знімки літніх таборів з траншеями, виритими у формі літери Z, як спосіб уникнути ударів дронів.

«Бачити окопні споруди на деяких із цих навчальних місць, які відповідають нинішнім формаціям траншей на лінії фронту, було моторошно. Це був найчіткіший доказ того, що на цих об'єктах їх готують до сучасних бойових умов на передовій», – сказав він.

Радник президента України Герасимчук сказав, що це відповідає задокументованій схемі.

«Дітей розміщують у так званих «патріотичних» програмах перевиховання, вони проходять військові навчання. Їх навчають поводитися зі зброєю та готують до майбутньої служби в російських збройних силах», – сказано в її коментарі, надісланому Радіо Свобода.

Раніше Радіо Свобода також повідомляло про зусилля з індоктринації українських дітей.

Команда Єльського університету стверджує, що вона нанесла на карту щонайменше 210 об'єктів по всій Росії та окупованих Росією районах України, куди вивозили українських дітей. 156 нещодавно було ідентифіковано в їхньому останньому звіті.

«Ми виявили, що 50 відсотків усіх об'єктів були безпосередньо зареєстровані російським федеральним урядом... безпосередньо в межах командної лінії Кремля. І це важливий прорив», – сказав Реймонд.

«Раніше у нас не було конкретних доказів у вигляді документів про реєстрацію, які безпосередньо пов'язували ці об'єкти з Кремлем», – додав він.