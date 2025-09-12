«Хочуть бути з Україною»: куди вступає молодь з окупованих територій?

До українських вишів цього року вступили близько 5 тисяч абітурієнтів із окупованих та прифронтових територій. Про це днями повідомив генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН України Олег Шаров.

За його словами, вони скористалися спеціальною процедурою вступу – так званою «квотою два». Ті вступники, які не встигли подати документи в основний період, спочатку зараховуються на контракт, а згодом переводяться на бюджетну форму навчання.

Проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» дізнавався про те:

Які виші обрали абітурієнтів з окупованих територій для вступу?

З якими проблемами зазвичай стикаються?

Яким є навчання у так званих університетах на окупованих територіях півдня?

У Міносвіти наголошують, що більшість абітурієнтів з окупованих територій свідомо обирають українські університети. Частина з них переїжджає на підконтрольну Україні територію, інші навчаються дистанційно, залишаючись в окупації. Дані таких студентів не розголошуються – задля безпеки їхніх родин, які залишилися на захоплених Росією територіях.

Міністерство освіти і науки України розглядає участь молоді з окупованих територій у навчальному процесі як важливий крок до збереження зв’язку з громадянами та майбутньої реінтеграції, зазначив генеральний директор директорату вищої освіти.

«Вступ і добровільний, і вимушений»

У підконтрольних окупаційній владі закладах вищої освіти також розпочався новий навчальний рік. У так званому «Мелітопольському державному університеті», як повідомляють місцеві ЗМІ, кількість студентів начебто перевищує 20 тисяч осіб.

За їхніми даними, на момент створення у цьому закладі навчалися начебто понад 10 000 студентів. А за 3 роки кількість студентів нібито подвоїлася. Місцеві ЗМІ називають цей псевдовиш «одним із найбільших університетів Новоросії термін, який використовується в російській пропаганді для позначення східних і південних областей України, частково окупованих Росією та всього півдня Росії».

Наталія Фалько – ректорка Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. На базі цього вишу, а також Бердянського педагогічного та Таврійського агротехнологічного університетів окупаційна влада 2022 року створила так званий «Мелітопольський університет». Фалько розповіла «Новинам Призов’я», що до псевдовишу місцеві абітурієнту вступають як добровільно, так і вимушено.

«Ситуація пов'язана і з безпекою, і з примусом щодо вступу. Тому що, на жаль, ті викладачі, які працюють у цьому виші, вони теж моніторять ситуацію щодо випускників закладів загальної середньої освіти, які працюють на тимчасово окупованій території. І, відповідно, є певний примус щодо вступу саме у цей псевдовиш. Навчання там відбувається за російськими стандартами.

На сьогодні ми знаємо, що є дуже багато викладачів, які переїхали з території Росії до цього псевдовишу і, відповідно, здійснюють освітній процес, тому що потребує посилення саме наративів країни-агресора і, відповідно, навчання відбувається за стандартами безпосередньо російським», – каже вона.

«Дипломи без визнання»

Фалько наголосила, що дипломи Мелітопольського псевдовишу не визнаються ні в Україні, ні в інших країнах світу. Навіть Росія їх не завжди визнає, додала ректорка.

«Ці випускники можуть працювати виключно у межах Росії або ж, як показує практика, виключно на тимчасово окупованій території. Ми маємо декілька прикладів випускників кримських університетів, ще до повномасштабного вторгнення, коли дипломи випускників цих університетів не визнавались навіть в самій Росії», – зауважила вона.

Щодо цьогорічної вступної кампанії до Мелітопольського державного педагогічного університету, який переїхав на підконтрольну Україні територію, ректорка розповіла, що до закладу вступили близько 15% студентів з окупованих територій.

Цього року ми бачимо, що тенденція щодо вступу змінилась в бік зменшення

«Загалом для участі у конкурсі було подано понад 2200 заяв. З них серед абітурієнтів, які перебувають на тимчасово окупованій території і які мають спеціальні пільги для вступу до університету, було подано понад 130 заяв на бакалаврат і понад 70 заяв для вступу на магістратуру. Успішно зарахованими є понад 130 здобувачів освіти на бакалаврат з тимчасово окупованої території. І в магістратуру вступили 66 осіб, які вже приступили безпосередньо до навчання.

Всі абітурієнти, які вступають з тимчасово окупованої території, мають пільги й вступають безпосередньо на освітні програми, мають бюджетне фінансування. Минулого року таких здобувачів було більше – десь приблизно 20-30%. Цього року ми бачимо, що тенденція щодо вступу змінилась в бік зменшення, на жаль», – розповіла освітянка.

«Україна продовжує жити в людях в окупації»

Ректор Маріупольського державного університету Микола Трофименко, який нещодавно призначений заступником міністра освіти та науки України, розповів «Новинам Приазов’я», що цьогоріч до вишу вступили абітурієнти з окупованих територій сходу і навіть із Криму.

«Маємо 9 вступників по освітньому центру «Донбас-Україна» і 2 – з Криму. І це ті, які там перебувають. Звичайно, що ми після їхнього зарахування все робимо, щоб посприяти виїзду цих студентів з окупації вже до нас. Ми працюємо активно з Офісом омбудсмена, з нашими громадами, громадськими організаціями, волонтерами, які займаються вивезенням наших молодих людей з окупованих територій. Сьогодні для нас найважливіше – це люди. Попри окупацію, Маріуполь, Донеччина – це Україна, і вона продовжує жити в людях», – підкреслює він.

«Політика колонізації в дії»

На базі Маріупольського державного університету окупаційна влада створила «Маріупольський федеральний університет», розповідає ректор. За його словами, у такий спосіб окупанти створюють свою пропагандистську картинку, яка далека від реальності.

Хочуть створити картинку «процвітаючого Маріуполя», куди хочуть їхати молоді люди, але насправді це не так

«Вони все роблять для реалізації своєї політики колонізації. І так званий «Маріупольський федеральний університет ім. Куїнджі», створили для утримання молоді там і для заохочення молоді з інших регіонів Росії вступати саме в цей університет.

Вони для цього роблять все, перш за все – взяли університет у федеральну власність. Донецькі університети не взяли, а цей взяли. Це говорить про значущість Маріуполя для них. І як важливо їм створити цю картинку «процвітаючого Маріуполя», куди хочуть їхати молоді люди, але насправді це не так. Місто, в якому води нема, місто, яке по факту після знищення у 2022 році перетворилось на величезне кладовище, це виглядає абсолютно як знущання зі здорового глузду», – наголосив Трофименко.

Він додав, що умови, в яких працюють Маріупольський державний університет на підконтрольній Україні території та псевдоуніверситет в окупації, кардинально відрізняються.

«Ми – частина цивілізованого світу, в нас можливості, в нас співпраця з країнами Європейського Союзу і всього світу. Тут відкривається для молодих людей безліч можливостей. Там, де забороняють всі месенджери, і треба на телефон встановлювати ФСБшний месенджер, щоб тебе слухали більш зручно, вибачте, це не про молодих українців, які з критичним мисленням, з відчуттям свободи зростають і формуються як громадяни України. Тому ми все робимо, щоб максимальну кількість молодих людей забрати з окупованих територій», – зазначив ректор.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Випускників з окупації поменшало»

Керівниця напрямку з національної адвокації Центру громадянської просвіти «Альменда» Валентина Потапова розповіла «Новинам Приазов’я», що цього року вступників з окупованих територій менше, ніж попереднього.

Вступників було більш ніж 10 тисяч. Це був найвищий показник, який був взагалі за всі роки окупації

«Минулого року завдяки Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини була зроблена безпрецедентна інформаційна кампанія. От я можу сказати, що такого не пам'ятаю. І вступників було більш ніж 10 тисяч. Це був найвищий показник, який був взагалі за всі роки окупації. Я зараз кажу і про ті категорії, які нам вдалося відокремити – Крим та так званих «ДНР», «ЛНР» підконтрольні Росії збройні угруповання, визнані в Україні терористичними. Цього року такого не було», – зауважила вона.

«Вступати до російських вишів легше»

Потапова розповіла, з якими проблемами стикаються абітурієнти з окупованих територій і наскільки це ускладнює вступ до українських вишів.

Якщо дитина вступає на бюджет, їй треба сплачувати стипендію. Як сплачувати стипендію, якщо ця людина продовжує навчання

«Перший момент складний – це те, що не вистачає місць на державне замовлення – й абітурієнтам з ТОТ пропонують контрактну форму. І тут мова не про те, що в них є або немає грошей, вони не можуть їх переказати, щоб сплатити за навчання. В нас з окупованими територіями не існує банківської системи переказів. І тому вони вимушено не продовжують навчатися. Є люди, в яких немає грошей.

Виникає питання, яким чином підписати договір з людиною, яка вступила на контракт? Бо у людини з території, яка тривалий час окупована, немає ідентифікаційного коду, який потрібен, щоб підписати будь-який фінансовий документ.

Якщо дитина вступає на бюджет, їй треба сплачувати стипендію. Як сплачувати стипендію, якщо ця людина продовжує навчання, перебуваючи на ТОТ? Ну це неможливо, ви розумієте? От всі ці питання вони не вирішені досі», – наголосила вона.

Тим часом Росія усіляко намагається залучити вступників з окупованих територій до своїх вишів, каже Потапова.

Їх зараховують майже без іспитів до російських вишів

«По-перше, немає ніяких вимог щодо визнання документів про середню школу. Ніяких. Будь ласочка, ви вчилися в Україні, от ваші документи ми переводимо в бальну систему РФ, ви нічого не складаєте.

Єдине, що вам потрібно зробити, це отримати паспорт. Далі, вони не здають ЄГЕ. Це щось на кшталт нашого національного мультипредметного тесту, бо вони з окупованих територій, вони не можуть бути конкурентоспроможними з іншими дітьми РФ, тому вони не складають ЄГЕ, і тому їх зараховують майже без іспитів до російських вишів. Навіть престижних. Це іноді обурює російське суспільство», – розповіла вона

Як зазначила Потапова, на окупованих територіях України перебуває 1 мільйон 600 українських дітей. Серед них 600 тисяч – це учні загальної середньої освіти.

«Це величезний людський ресурс, який зараз втрачає Україна. Це завдання національної безпеки України. От насправді. Тому мені здається, що нарешті, давайте, ми щось будемо з цим робити. Ці діти хочуть бути з Україною», – зазначила експертка.

В МОН України нагадують, що вступна кампанія триває до 20 жовтня, і хоча основні етапи вже позаду, але ще продовжуються додаткові набори, передбачені законодавством, а отже, остаточні цифри стануть зрозуміли тільки в 3-й декаді жовтня. Зараз минуло десь 90-95% вступної кампанії.

(Текст до публікації підготувала Наталка Кошелєва)