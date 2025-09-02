«Прибиральниці працюють вчителями». Що відомо про новий навчальний рік в окупації на півдні?

«Військові обходять разом з окупаційною владою квартири й примушують батьків здавати в їхні заклади дітей».

«Не вистачає вчителів початкових класів, англійської мови, проблема з завучами».

«Відбудуться обов'язково зарахування до «Юнармії».

1 вересня на окупованих територіях розпочався новий навчальний рік. «Центр національного спротиву» повідомив , що сотні шкіл не мають елементарних умов: там бракує води, харчування, класів і вчителів. Крім того, на перших уроках дітей змусили слухати лекції від російських військових, яких називають «героями СВО».

Докладніше про те, як розпочався новий навчальний рік на окупованих територіях півдня, в яких умовах і чого навчають українських дітей в окупації та яку мету ставить Росія у вихованні учнів у захоплених регіонах, читайте в матеріалі проєкту «Новини Приазовʼя» .

Директорка Новокаховської школи №3 Херсонської області Ірина Дубас розповіла «Новинам Приазов’я», що у цьому місті російська окупаційна влада досі не змогла налагодити повноцінний навчальний процес.

«Не вдалося організувати освітній процес на території Новокаховської громади у 2022 році, але у 2023 році й у 2024 періодично то відкривалась, то зачинялась 10 школа онлайн. Звичайно, батьки не бачать плюсів у школі онлайн, тим паче в школі, яку організувала окупаційна влада. Тому що наративи проти України майже всіх батьків і дітей не задовольняють.

Ті діти, які навчалися в 10-й школі онлайн – навчалися за примусом, тому що військові обходять разом з окупаційною владою квартири й примушують батьків здавати в їхні заклади дітей», – розповіла директорка.

За словами Дубас, у школі в Новій Каховці працюють деякі вчителі, які пішли на співпрацю з окупаційною владою.

«Там пішли на співпрацю саме ті вчителі, які не змогли себе реалізувати в українських школах або які хотіли пришвидшення своєї «блискучої» кар'єри, яку зробили на тимчасово окупованій території й в наших закладах. У ліцеї №3 вікна вибиті, тюлі мотиляються, двері навстіж відчинені – тобто нікому це майно не потрібно, ніхто за ним не дивиться. Хоча ми були дуже забезпеченими закладами», – зауважила освітянка.

У ліцеї вікна вибиті, тюлі мотиляються, двері навстіж відчинені

Директорка Новокаховської школи №3 розповідає, що з російських регіонів до цього міста педагоги не приїжджають, через складну безпекову ситуацію вчителів не вистачає.

«У Новій Каховці користуються тим, щоб хоч хтось прийшов в школу, хоч якось, тому що постійно ж під прицілом перебуваєш, там вже лінія вогню. А в Каланчак, Чаплинка, Генічеськ – відомо, що і лікарів завозять, і вчителів завозять. Колеги ділилися такою інформацією», – розповідає Дубас.

За її словами, українську мову у школі в Новій Каховці не вивчають і навіть бояться нею розмовляти.

«В Новій Каховці обіцяли спочатку, що буде українська мова вивчатися як предмет. Навіть прибиральниці там вже вчителями працюють. Вивчають російську мову, але українську мову ніхто не вивчає. Самі вчителі будуть боятися викладати українську мову. Тому що там слово скажи українською мовою – вже все, ти розстріляний, «на підвалі» тощо», – розповідає директорка.

«Борються за дітей»

Начальник Софіївської сільської військової адміністрації Бердянського району Станіслав Захаревич розповів «Новинам Приазов’я», що у цьому регіоні кількість дітей постійно зменшується.

У низці шкіл цього року не відкрили деякі класи взагалі. Зокрема, в деяких школах немає першого класу, в деяких – десятого. За словами посадовця, кількість учнів у навчальних закладах від 30 до 50 осіб.

«Цього літа на тимчасово окупованій території йшла велика дискусія. Росіяни планували залишити всього два чи три заклади з п'яти. Між кількома закладами відбувалася боротьба, особливо Юр'ївка, Зеленівка, Єлисеївка, Радолівка, Софіївка. Між ними почалася, так би мовити, гра «Голодні ігри» – вони боролися за дітей між собою. Діти проходять через надзвичайно сильний контроль та тиск. В кожній школі є охорона воєнізована. Особливо травматично для дітей було свято останнього дзвоника і випускні вечори, коли на цих заходах були присутні окупанти зі зброєю, в масках», – розповідає Захаревич.

За словами начальника адміністрації, у школах громади спостерігається висока плинність кадрів. Це пов'язано з низкою організаційних проблем, а також з фінансовим фактором.

«Протягом літа в цих закладах звільнилося 11 працівників, педагогічних і не педагогічних. Основні причини, які називаються, це зменшена заробітна плата, тому що якщо два-три роки тому вони платили значно більше, у два-два з половиною рази. То зараз суми дещо скоротилися, але ж інфляція прогресує. І другий складник – це конфлікти з керівництвом цих так званих шкіл», – коментує посадовець.

З 1 вересня підвезення дітей не буде, тому що немає водія шкільного автобуса

Станіслав Захаревич розповідає і про організаційні проблеми навчального процесу. Зокрема не вистачає вчителів початкових класів, англійської мови та є проблема з завучами.

«Не вистачає водіїв шкільних автобусів. Зокрема, діти села Єлизаветівка відвідують школу переважно в селі Долинському, Андріївської громади. Але наприкінці серпня колабораційне керівництво цієї школи заявило батькам, що з 1 вересня підвезення дітей не буде здійснюватися, тому що немає водія шкільного автобуса», – розповідає начальник адміністрації.

«Заборонили вивчати українську мову»

Натомість пропагандистська робота з дітьми посилюється дедалі більше, зазначив Захаревич. Також учнів ретельно перевіряють, щоб визначити, чи навчаються вони паралельно в українських школах.

«Дітям кожного тижня читають і будуть читати лекції про тероризм і про те, яка Україна погана. Це там в пріоритеті. Крім того, батькам оголосили, що з 1 вересня скасовується «вивчення рідної мови». Так окупаційна влада раніше називала вивчення української мови. В деяких школах вона і до цього не вивчалася (після початку повномасштабного вторгнення РФ – ред.), зараз вони це взагалі повністю скасували», – зауважив посадовець.

За його словами, окупаційна влада також посилила пошук дітей, які навчаються в українській онлайн школі.

«В дітей перевіряють рюкзаки, зокрема в Юріївській школі, перевіряють телефони й всіляко дивляться, щоб не було жодного матеріалу (ознак навчання в українській школі – ред.). Керівники окупаційних шкіл повинні регулярно доповідати місцевій поліції про те, чи є якісь діти, які не відвідують окупаційну школу.

Я знаю, що деякі ці так звані керівники писали листи, кляузи, з проханням відвідати такі-то родини, бо їхні діти не відвідують, чи погано відвідують школу через онлайн-навчання. Батькам погрожують страшними штрафами й навіть позбавленням батьківських прав», – сказав Захаревич.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Навчатимуть користуватися зброєю»

Експерт та аналітик Центру громадянської просвіти «Альменда» Олег Охредько розповів «Новинам Приазов’я», що у школах на окупованих територіях є низка обов'язкових предметів, які так чи інакше дотичні до тематики війни.

«Основи безпеки життєдіяльності» навчатиме володінню зброєю

«Що ж почнеться з 1 вересня: перший урок – це «розмови про важливе». Захід, який розпочинався як добровільна політінформація, на який не обов'язково було приходити, але вже через певний час це було не просто обов'язково – це було навіть під загрозою, що діти будуть вилучені з сім'ї, а батьки відправлені на підвал. Також зараз йде пілотування уроків духовно-морального виховання. Це окремі уроки, де будуть розповідати про героїв російської історії, і зрозуміло, героїв так званого СВО. Ще буде урок «Основи безпеки життєдіяльності», але там буде розділ, присвячений володінню зброєю», – розповідає експерт.

За словами Охредька, програма із залучення російських вчителів до викладання у школах на окупованих територіях півдня провалена. Охочих туди переїжджати небагато, попри умови, які їм пропонують.

«Вчитель, який приїжджає до тимчасово окупованих Херсонської, Запорізької, Донецької чи Луганської областей – йому виплачують 2 мільйони рублів. Це навіть більше, ніж виплачують російським військовим, яких кидають на передову.

Крім того, в деяких місцях вчителям надають безкоштовно квартиру. І ось вони (окупанти) не змогли набрати набір. Продовжують працювати так звані педагогічні заклади, які повинні готувати вчителів – зараз відбувається зарахування без ЄДЕ (форма підсумкової атестації в Росії – ред.). Тобто практично без екзаменів, тільки приходьте і навчайтеся», – коментує аналітик.

Головна мета навчального процесу на окупованих територіях не змінилася – це тотальна русифікація і мілітаризація українських дітей, вважає Охредько.

Раніше кадетство було доросле, зараз кадети будуть з першого класу

«У Бердянську, в Мелітополі, в Генічеську пройшли наради щодо «екстремізму» серед дитячого колективу, в якому конкретно сказали, будь-який прояв українства – це вже «екстремізм». Зараз є така організація «Орлята Росії», куди вступають одразу цілим класом. Окрім того, відбудуться обов'язково зарахування до «Юнармії», це стандарт, який вже існує, і відкриття нових кадетських класів, які будуть вже з 1 класу. Якщо раніше кадетство було доросле, то зараз кадети будуть з першого класу. Хлопці, дівчата – це не має значення. І вони вже підуть до російської армії.

З 1 вересня російська окупаційна влада вводить новий освітній матеріал – так звану інтерактивну «Азбуку перемоги» для першокласників. Появу такого посібника вони пояснюють необхідністю боротьби за свідомість дітей. Кожна буква алфавіту у книзі представлена образом Другої світової війни у російському трактуванні, наприклад: «А» – армія, «Б» – Брестська фортеця, «В» – вічний вогонь.

новий освітній матеріал – так звану інтерактивну «Азбуку перемоги» для першокласників. Появу такого посібника вони пояснюють необхідністю боротьби за свідомість дітей. Кожна буква алфавіту у книзі представлена образом Другої світової війни у російському трактуванні, наприклад: «А» – армія, «Б» – Брестська фортеця, «В» – вічний вогонь. Рух спротиву «Жовта стрічка» повідомляв , що перед початком нового навчального року педагогів на окупованій території Херсонщини відправляли на підготовчі курси, які проводили офіцери Росгвардії. За інформацією активістів, вчителям розповідали про «необхідність формування у школярів почуття поваги до російських військових».

(Текст до публікації підготувала Дарина Довгопʼята)