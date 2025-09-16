«Шрами на кілька поколінь»: дослідники Єлю встановили понад 200 закладів, де РФ утримує дітей з України

Лабораторія гуманітарних досліджень при Школі громадського здоров’я Єльського університету (HRL) 16 вересня опублікувала четверту доповідь щодо вивезення, перевиховання й мілітаризації українських дітей Росією.

За її підсумками, діти опиняються у одному зі щонайменше 210 закладів у Росії та на окупованих українських територіях.





«Діти з України зазначають перевиховання у більше ніж половині (62.9%) закладів і проходять мілітаризацію в щонайменше 18% закладів, які вдалося встановити HRL. Більше ніж половиною закладів, куди привозять дітей з України, керує російський уряд», – йдеться у пресрелізі до звіту.

Аналітики визначають чотири основні групи дітей, розміщених у цих закладах:

діти, яких вивезли до літніх таборів для початково тимчасового «перевиховання»

діти з українських закладів для сиріт та позбавлених батьківського піклування, а також для дітей із інвалідністю

силоміць розлучені з батьками у прифронтових районах на початку повномасштабного вторгнення 2022 року

діти, відібрані в батьків у фільтраційних таборах у та поблизу Маріуполя навесні 2022 року

Дослідники зазначають, що дані невстановленої кількості дітей були оприлюднені на сайтах для всиновлення під виглядом російських сиріт, і ці діти зрештою опиняються в російських родинах.

За звітом, 210 встановлених закладів утримання є частиною мережі для сприяння переміщенню українських дітей, що простягається від окупованих територій України та Чорноморських регіонів Росії аж до узбережжя Тихого океану. Серед них є університети в центральних містах та віддалені табори в Сибіру. Судячи з оприлюдненої мапи, більшість із них розташована в західній частині Росії.

Дослідники визначили кілька категорій таких закладів:

кадетські школи (8)

табори та санаторії (143)

центри підтримки родин і сиротинці (16)

готель (1)

медичні заклади (8)

військова база (1)

релігійна установа (1)

школи та університети (32)

HRL оцінює як «безпрецедентну» масштабну систему з перевиховання, військового навчання та розміщення десятків тисяч українських дітей, якою оперує Росія. За оцінками лабораторії, це дає Кремлю можливість утримувати їх тривалий період часу. Лабораторія не береться встановити точну кількість вивезених дітей, але припускає, що звіт дає уявлення про «логістичні та операційні спроможності, присвячені русифікації дітей, вивезених із їхніх громад в Україні».

«Вплив ймовірних злочинів, скоєних російським урядом, ймовірно, залишить шрами на кілька поколінь. Деталі цієї програми, задокументовані в цьому та попередніх розслідуваннях HRL, підкреслюють необхідність стійких механізмів для возз’єднання сімей, збереження культурної пам’яті про ці події та довгострокової підтримки постраждалих», – підсумовують дослідники Єлю.

Вони закликали до міжнародних дітей для повернення цих дітей до України, підтримки їхньої реінтеграції в рідні громади, покарання винних і «зміцнення норм і механізмів, необхідних для того, щоб ці ймовірні злочини ніколи не повторилися».

За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припускав, що Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей, а уповноважена ВР з прав дитини Дар’я Герасимчук називала цифру в «кілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч».

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна і дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій і переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова в липні 2023 року заявила, що Росія з початку повномасштабного вторгнення «прийняла» близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч – діти. За її словами, більшість українських дітей нібито приїхали до Росії з батьками чи іншими родичами.



