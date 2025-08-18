Із Бердська до Бердянська: як жителів Сибіру примусово переселяють на окуповані території України? 

«На Бердянщину заїжджали різного роду авантюристи, які шукали там кращої долі»

«Не перший випадок, коли я бачу людей, яких звідкись із Росії – Сибіру чи Уралу переселяють до Маріуполя, або ж вони у Криму живуть»

«Хочуть збільшити кількість своїх громадян на тимчасово окупованих територіях півдня України»

«Відбувається депортація дітей з проукраїнських родин, їм знаходять інші родини в Росії»

Харківський блогер опублікував відео з жителькою Росії, яка стверджує, що її примусово переселили з міста Бердськ у російському Сибіру до Бердянська у Запорізькій області. Зі слів жінки, російська влада відправили містян на окуповану частину України разом із мігрантами.

Інформацію про переселення росіян на окуповану українську землю зібрав проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Відео спілкування блогера з росіянкою, яка розповідає про своє примусове переселення до Бердянська зʼявилося в Instagram і TikTok 2 серпня та одразу стало вірусним.

«Новини Приазовʼя» знайшли автора відео – блогера з Харкова на імʼя Кирило, який спілкується з громадянами Росії в чаті «Рулетка». Кирило розповів, що вже не вперше натрапляє на росіян, які переїхали в окуповані українські міста. Раніше вже говорив з двома вихідцями з Уралу, які оселилися в Маріуполі.

Кожен п'ятий трапляється, який каже, я жив там у Сибіру і вирішив переїхати до Криму

«В принципі, це не перший випадок, коли я бачу людей, яких звідкись із Росії – Сибіру чи Уралу переселяють до Маріуполя, або ж вони у Криму живуть. У Криму часто чую людей, які давно вже 8-9 років там живуть. Наприклад, упродовж тижня мені кожен п'ятий трапляється, який каже, я жив у Сибіру і вирішив переїхати до Криму. Запитую: «А тебе попросили поїхати до Криму, чи ти сам? Кажуть, що самі.

А ось з Бердянська, перша мені трапилась. Минулого року траплялися з Маріуполя. Я кажу: «Ви звідки?» Вони кажуть: «Росія, Маріуполь». Я перепитую: «ви родом з Маріуполя?» А вони кажуть, що ні, з Уралу, і вони там два місяці. Я говорю: «Як ви сюди потрапили, до Маріуполя?» Кажуть, що так от вийшло, що запропонували кращі умови, тому тепер живуть у Маріуполі», – розповідає він.

Під час розмови з блогером росіянка розповіла, що живе в Бердянську вже чотири місяці. Вона вважається «біженкою» з Росії та отримує допомогу від держави – 7835 рублів на місяць, тобто близько 4 тисяч гривень.

«Це депортація»

З кінця 2022 року російська влада намагається переселити власних громадян до Бердянська і Бердянського району. Окупанти діють у різний спосіб, розповідає заступник голови Бердянської районної ради, військовослужбовець ЗСУ Віктор Дудукалов.

«Починалося все з того, що на окуповану територію, до мене на Бердянщину, заїжджали різного роду авантюристи, які шукали там кращої долі, розуміли, що там беззаконня, що там можна сховатися від правосуддя. Або приїжджають у місто, шукаючи легких грошей, або ще щось. Це отак от починалося.

Друга складова – це були різні чиновники, працівники різних сфер, які були відряджені на окуповану територію, тому що ані кількості, ані якості колаборантів з місцевого населення не вистачало. На сьогодні можна стверджувати впевнено, що нічого не дало результатів, тому що тотальний крах у всіх сферах», – стверджує він.

На думку Дудукалова, відео в соцмережах жительки РФ, яка розповідає про примусове переселення каже про «новий формат взаємодії російської влади із власним населенням».

«Це депортація або нашою мовою утворення такої інституції як «внутрішні переселенці». Та ж мешканка Бердська каже, що її примусово виселив ОМОН, тому що там небезпечно», – додав він.

«Збільшують чисельність свого населення»

Російський Бердськ розташований за 4 тисячі кілометрів від Бердянська. У відкритих джерелах редакція не знайшла повідомлень про атаки дронів на це місто.

Але під час операції «Павутина» дрони СБУ уразили військову авіабазу «Бєлая» в Іркутській області, за 1300 кілометрів від Бердська.

У Бердську розташований електромеханічний завод. На ньому російська влада планувала випускати авіадеталі, недоступні через санкції. Також у повідомленнях медіа згадується аеродром «Бердськ-Центральний», який у 2023 році передали Сибірському науково-дослідному інституту авіації. Також раніше в місті дислокувалася 67-ма бригада спецпризначення.

Теоретично, відселення жителів Бердська могло бути превентивним. У липні в місті запроваджували режим безпілотної небезпеки.

Заступник директора «Центра близькосхідних досліджень» Сергій Данилов докладно вивчає ситуацію на окупованій частині півдня. Він не може сказати, чи мала місце примусова депортація до Бердянська.

«Відомо, що з району проведення бойових дій в Курській області переселяли росіян на Азовське узбережжя. Типу тимчасове переселення на час ведення бойових дій і на період, коли у них знищене нерухоме майно. Те що росіян з Курської області відправляли до Запорізької, до Херсонської областей, не чув. Тобто сам по собі факт не можу ні підтвердити, ні спростувати. Але це цілком вкладається в логіку керівництва РФ, яке хоче збільшити кількість своїх громадян на тимчасово окупованих територіях півдня України», – зауважив він.

Росгвардія, ФСБ, МВС

Сергій Данилов наводить приклад іншого окупованого міста – Скадовська на Херсонщині. Там зараз живе приблизно стільки ж людей, скільки й до окупації. Проте місцевих жителів залишилося приблизно 40%, а 60% – це приїжджі.

Вони вже облаштовуються, займають так зване «безхозне» «націоналізоване» житло

«Це декілька категорій. Власне, військові й силовий блок – Росгвардія, ФСБ, МВС. До них приїжджають сім'ї і вони вже облаштовуються, займають так зване «безхозне» «націоналізоване» житло і вважають його своїм. Другий потік – це мешканці національних республік Росії, Північний Кавказ, Сибір, Крайня Північ, які приїжджають, скуповують житло, приїжджають з родинами для того, щоб облаштуватися. Вони вважають, що дуже виграли, оскільки приїхали рано, поки ціни ще невисокі й приїхали в дуже гарний клімат.

Ну і третє – це в районах, де ведеться якесь дорожнє будівництво. Це мігранти з Центральної Азії, які також хочуть залишитися на окупованому півдні України, намагаються і сім'ї перевозити. Але вони найменш стабільний контингент», – розповів він.

Найчастіше вихідці з Росії прагнуть оселятися в містах на морському узбережжі. Проте подекуди обирають і невеликі селища, додає Сергій Данилов.

«Це місця, міста, населені пункти, такі як Мелітополь, Бердянськ, Скадовськ, Генічеськ там, де вони вважають, що є більше перспектив. Але те ж саме стосується Каланчака та Чаплинки. Можливо там менший відсоток, менший масштаб, втім в такі райцентри, невеликі населені містечка також є потік стабільний», – каже експерт.

«Націоналізація» та бунти маріупольців

Іншим популярним містом серед громадян Росії залишається Маріуполь. Проте, каже депутат міської ради Олександр Лашин, останнім часом переселенців поменшало. Він пояснює це тим, що масштаби будівництва в місті порівняно з 2022-2023 роками зменшились.

«Тоді їм потрібно було зробити картинку для всіх, що вони відбудовують Маріуполь. Але зараз там дуже багато питань щодо будівництва. Зараз погана ситуація з водопостачанням. Дуже багато маріупольців обурені цим питанням, тому що раз в три дні дають воду, вона погана по якості. Тому зараз менше стало росіян приїжджих у Маріуполі, але все ж є. Багато військових передислоковуються на Запорізький та Донецький напрямки, постійно є рух через Маріуполь, тому все ж-таки росіяни є там», – сказав він.

Багато маріупольців виходить на мітинги, звертаються до Путіна

Депутат міської ради додає, що люди часто скаржаться йому на дії російських окупантів з житлом. Зокрема забирають житло, яке не переоформлене за російським законодавством.

«Є націоналізація ця. Маріупольців, які зараз на непідконтрольній території, в Маріуполі, їх це теж обурює. Тому що у їхніх знайомих, у їхніх родичів теж забирають ці квартири і віддають їх комусь. Їх віддають не маріупольцям, а тим, хто приїжджає. Тому дуже багато маріупольців виходить на мітинги, звертаються до Путіна», – зазначає Лашин.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Переселяються попри бойові дії»

Російські громадяни, які переїжджають в захоплені українські міста, зазвичай не бояться, що це прифронтова територія. Сергій Данилов пояснює, чому.



«По-перше, уявлення пересічного росіянина десь з Іжевська, чи з Пензи – там немає бойових дій, там є перемога Росії. Вони керуються тією картинкою, яку їм транслює телевізор. По-друге, там реально не так часто зараз прилітало в ці місця. Росіяни відтягли там багато об'єктів назад до Криму, ситуація змінюється, і настрої змінюються. По-третє, вони це вважають все тимчасовим, перемога буде скоро, тобто вони на це (небезпеку від бойових дій) не зважають», – сказав він.

В захоплених містах півдня спостерігається зворотна ситуація. Окупаційна влада відправляє українських громадян до російської глибинки, розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов.

Є депортація дітей з тих родин, які окупанти вважають неблагонадійними – тобто проукраїнськими

«Найбільше, мабуть, це пов'язано із неповнолітніми й з дітьми, тому що це депортація дітей з тих родин, які окупанти вважають неблагонадійними – тобто проукраїнськими. Нормальними словами з проукраїнської родини. Є, на жаль, такі випадки, коли вилучають дітей і для цих дітей знаходять родини в Росії.

По дорослих мешканцях створено такі умови, що люди просто не можуть там жити. Фігурує постійно поняття депортації. Не перереєстрував автомобіль за російським законодавством – загрожує депортація, не отримав паспорт РФ, не сходив втричі на так звані вибори – загрожує депортація. Тобто в них слово депортація звучить постійно, але депортація ніколи не пояснюється, куди. Тобто вони кажуть, що ми вас депортуємо звідти. Але куди – це питання залишається не те щоб відкритим, а навпаки закритим», – каже посадовець.

У березні 2025 року голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомляв, що близько 1,6 мільйона українських дітей перебувають на території Росії та на тимчасово окупованих територіях України під контролем РФ.

(Текст до публікації підготувала Наталка Кошелєва)