Єрмак повідомив про вивезення «великої групи» дітей з окупованих територій

Ще одну групу дітей вдалося вивезти з окупованої частини України, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак 5 вересня.

«У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати велику групу українських дітей з тимчасово окупованих територій. За роки окупації вони пережили утиски, примус і нав’язування російської пропаганди, а сьогодні вже у безпеці й отримують необхідну допомогу в Україні», – повідомив він у своєму Телеграм-каналі.

Єрмак уточнив, що серед дітей – сестри, яких окупаційна російська влада намагалася забрати в інтернат після смерті матері. Інших дітей змушували брати участь у пропагандистських зустрічах із російськими військовими, підлітка, попри проблеми зі здоров’ям, поставили на військовий облік.





«Сьогодні всі вони отримують підтримку: відновлюють документи, проходять психологічну реабілітацію та отримують підтримку для початку нового вільного життя», – додав голова ОП.

Єрмак подякував організації Save Ukraine та іншим причетним за допомогу в порятунку дітей.

Засновник Save Ukraine Микола Кулеба сьогодні повідомив, що його організації за попередній тиждень вдалося врятувати з окупованих регіонів 29 дітей. Він уточнив, що вивезення дівчат, які втратили матір, змогла організувати їхня повнолітня сестра.

«9-річна Яринка і 13-річний Макар за три роки окупації встигли відчути на собі усі методи російської освіти: щоранку – гімн РФ, щотижня – «разговори о важном», щосвята – малюнки та листи російським військовим. На уроки до дітей приходили солдати, показували свою зброю й дрони. Відмовитися від усього цього діти не могли, адже батькам погрожували вилучити дітей в інтернат. Однак сімʼї все одно довелося пережити приниження: коли батькам вручали російські паспорти, то змусили їх читати присягу на камеру», – повідомив Кулеба, зазначивши, що імена дітей змінені з міркувань безпеки.

Читайте також: Розвідка Британії: Кремль розглядає викрадених українських дітей як ресурс для армії

За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припускав, що Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей, а уповноважена ВР з прав дитини Дар’я Герасимчук називала цифру в «кілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч».

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна і дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій і переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова в липні 2023 року заявила, що Росія з початку повномасштабного вторгнення «прийняла» близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч – діти. За її словами, більшість українських дітей нібито приїхали до Росії з батьками чи іншими родичами.



