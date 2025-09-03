Британія запровадила санкції проти матері Кадирова і «Фонду Кадирова» – за депортацію українських дітей

Уряд Великої Британії 3 вересня вніс до списку санкцій вісім осіб і три організації, йдеться в офіційному повідомленні.

«Нові санкції спрямовані проти тих, хто підтримує спроби Путіна силою депортувати та індоктринувати українських дітей і знищити їхню українську культурну ідентичність», – інформує британський уряд.

Серед тих, проти кого запроваджені санкції – мати лідера російського регіону Чечня Рамзана Кадирова Аймані Кадирова та «Фонд Ахмата Кадирова» (названий на честь убитого внаслідок теракту в 2004 році колишнього муфтія Чечні, який у 1999 році перейшов на бік Москви і згодом очолив уже підконтрольний РФ регіон).

Також у списку санкцій – Всеросійський громадсько-державний рух дітей та молоді «Рух Перших» («Движение первых») та організація «Волонтери Перемоги».

Фізичними особами, що яких запроваджені санкції – Валерій Майоров, Наталія Тищенко, Замід Чалаєв, Лейла Фазлєєва, Рінат Садиков, Олександр Гуров, Анастасія Аккуратова.

За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припускав, що Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей, а уповноважена ВР з прав дитини Дар’я Герасимчук називала цифру в «кілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч».

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна і дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій і переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова в липні 2023 року заявила, що Росія з початку повномасштабного вторгнення «прийняла» близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч – діти. За її словами, більшість українських дітей нібито приїхали до Росії з батьками чи іншими родичами.