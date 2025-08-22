Голова Херсонщини: з окупованої території вивезли родину з немовлям

З окупованої частини Херсонської області вдалося вивезти молоду пару з немовлям, повідомив голова області Олександр Прокудін 22 серпня.

«Це – дев’ятимісячна дівчинка, яка народилася в окупації. Молоді батьки намагалися поєднувати навчання з підробітками, але їх життя перетворилося на виживання – без світла, води і безпеки», – заявив він у своєму телеграм-каналі.

За словами очільника області, пара ухвалила рішення виїздити з окупації після народження дитини. З ними виїхав також 18-річний брат. Зараз родина перебуває в безпеці та отримує необхідну допомогу. Операція відбулася в межах ініціативи президента Bring Kids Back UA.

Днями голова Офісу президента повідомив, що з окупованих Росією територій вдалося врятувати двох дівчат-підлітків.





За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припускав, що Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей, а уповноважена ВР з прав дитини Дар’я Герасимчук називала цифру в «кілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч».

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна і дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій і переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова в липні 2023 року заявила, що Росія з початку повномасштабного вторгнення «прийняла» близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч – діти. За її словами, більшість українських дітей нібито приїхали до Росії з батьками чи іншими родичами.