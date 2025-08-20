Розвідка Британії проаналізувала навчання дітей у Росії використанню БпЛА

У Росії навчання дітей використанню БПЛА є помітним кроком у напрямку ймовірної подальшої мілітаризації російської освіти, тенденція до якої посилилася після незаконного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Про це повідомляє Міністерство оборони Британії з посиланням на дані своєї розвідки.

Британська розвідка звертає увагу на відкриті джерела інформації, які вказують на те, що російські діти та молодь навчаються та проходять підготовку з експлуатації та технічних основ безпілотних літальних апаратів (БПЛА) у понад 500 школах Росії, а також у 30 коледжах з центрами практичної підготовки. За повідомленнями, понад 2500 вчителів пройшли підготовку для викладання. Це є частиною наміру міністра освіти і науки Росії Валерія Фалькова, озвученого в травні 2024 року, підготувати до 2030 року один мільйон фахівців з БПЛА.

12 червня 2025 року президент Росії Володимир Путін заявив про розвиток і розгортання окремого підрозділу спеціальних безпілотних систем у складі Збройних сил Росії.

«Це підкреслює постійно зростаючу важливість БПЛА в російсько-українському конфлікті, а також майже певний намір Росії значно підвищити як свою майстерність у використанні БПЛА, так і обсяг та масштаб своїх можливостей у цій сфері в довгостроковій перспективі», – вважають у розвідці Британії.

У квітні аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) також дійшли висновку, що Кремль, ймовірно, готує своє населення до потенційного майбутнього затяжного конфлікту з НАТО.

Тоді ж британська розвідка заявляла, що російська система освіти, швидше за все, стає все більш політизованою, мілітаризованою та ідеологічно керованою відповідно до ширших цілей російської держави. Розвідка припускала, що Росія, швидше за все, прагне використати систему освіти для розвитку більш мілітаризованого націоналістичного суспільства – цей намір майже напевно полягає в тому, щоб сприяти як глибшій підтримці війни Росії проти України, так і більшій готовність серед молоді приєднатися до армії, яка зазнає значних втрат.