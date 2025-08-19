«Щодня боролися за право бути собою» – Єрмак заявив про порятунок із окупації двох дівчат-підлітків

У рамках ініціативи Bring Kids Back UA з окупованих Росією територій вдалося врятувати двох дівчат-підлітків, заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак 19 серпня.

«Вони три роки жили в окупації. Були погрози, загроза обшуків, їх примушували ходити в російські школи. Попри це, дівчата зберігали українську ідентичність. Навчалися онлайн у школах України, уникали нав’язаних «патріотичних» заходів і щодня боролися за право бути собою. Тепер вони у безпеці, поруч із рідними, й отримують підтримку та допомогу», – додав Єрмак.

Він подякував Українській мережі за права дитини за сприяння в порятунку дітей.

За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припускав, що Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей, а уповноважена ВР з прав дитини Дар’я Герасимчук називала цифру в «кілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч».

Читайте також: «Зручна мішень». Як у Росії судять дітей за диверсії, теракти та держзраду

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна і дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій і переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова в липні 2023 року заявила, що Росія з початку повномасштабного вторгнення «прийняла» близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч – діти. За її словами, більшість українських дітей нібито приїхали до Росії з батьками чи іншими родичами.



