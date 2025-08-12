З окупованої території вдалося врятувати матір із чотирма дітьми – Єрмак

Влада України змогла за програмою Bring Kids Back UA повернути на підконтрольну територію з окупованої частини держави багатодітну родину – матір із чотирма дітьми, повідомив 12 серпня голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Родина жила під постійним тиском окупантів, які вимагали, щоб діти навчалися за російською програмою в окупаційній школі, але матері вдалося організувати для старших онлайн-навчання в українській школі. Вперше за понад три роки діти нарешті побачили свого тата, і тепер родина у безпеці», – написав очільник офісу Зеленського в телеграмі.

Вік дітей – 15, 12, 8 років та півтора року, додав Єрмак.

За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припускав, що Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей, а уповноважена ВР з прав дитини Дар’я Герасимчук називала цифру в «кілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч».

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна і дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій і переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.

Російська уповноважена з прав дитини Марії Львової-Бєлової у липні 2023 року заявила, що Росія з початку повномасштабного вторгнення «прийняла» близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч – діти. За її словами, більшість українських дітей нібито приїхали до Росії з батьками чи іншими родичами.