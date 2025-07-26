Із Росії в Україну вдалось повернути 18-річну дівчину – Єрмак

У межах ініціативи президента Bring Kids Back UA з Росії в Україну вдалося повернути 18-річну дівчину, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, 18-річна дівчина-підліток провела три роки в Росії, куди її родина була змушена виїхати з Маріуполя у 2022 році.

«Попри все, вона не припиняла навчання в українській школі онлайн і ще до повноліття почала планувати повернення. Днями вона перетнула кордон і вже перебуває у безпеці на вільній території України», – зазначив Єрмак.

За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припускав, що Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей, а уповноважена ВР з прав дитини Дар’я Герасимчук називала цифру в «кілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч».

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна і дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій і переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.

Російська уповноважена з прав дитини Марії Львової-Бєлової у липні 2023 року заявила, що Росія з початку повномасштабного вторгнення «прийняла» близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч – діти. За її словами, більшість українських дітей нібито приїхали до Росії з батьками чи іншими родичами.



