Влада Луганщини повідомила, який відсоток території області перебуває під російською окупацією

Понад 95% території Луганської області станом на 1 липня 2025 року перебувають під тимчасовою окупацією РФ, повідомила обласна військова адміністрація у відповідь на запит проєкту Радіо Свобода Донбас Реалії.

За даними ОВА, 16 населених пунктів Сіверськодонецького та Сватівського районів Луганщини перебувають в зоні активних бойових дій, території інших населених пунктів області визначені тимчасово окупованими.

Луганська ОВА інформує, що у населених пунктах Красноріченської селищної військової адміністрації Сватівського району, які є в зоні активних бойових дій, залишаються вісім людей. Радіо Свобода, серед іншого, цікавилося даними щодо кількості цивільних на підконтрольній Україні території області.

Також обласна влада повідомляє, що з 24 лютого 2022 року з Луганщини перемістилися 202557 людей, з них понад 41 тисяча – діти, майже 10 тисяч – люди з інвалідністю та понад 38 тисяч – це пенсіонери.



«На сьогодні в населених пунктах, що перебувають в зоні активних бойових дій майже всі житлові будинки пошкоджені, значна кількість з них зруйнована. Інформація щодо пошкоджених та зруйнованих будівель може бути уточнена після проведення безпекових та стабілізаційних заходів», – йдеться у відповіді на запит.

Раніше Донецька ОВА повідомила Радіо Свобода, що на території Донецької області під російською окупацією перебувають 837 населених пунктів (447 із них – від 2014 року), орієнтовна площа тимчасово окупованої території Донеччини складає 66,7 %.

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24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.

Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу». А у вересні та на початку жовтня Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН 12 жовтня схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України.

На частині Луганщини та Донеччини бойові дії розпочалися у 2014 році.