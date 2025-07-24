Єрмак: Росія надала лише часткові дані щодо 339 викрадених дітей на запит Києва

Голова Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував останні заяви російської делегації про раніше переданий Україною список із 339 викрадених дітей.

«Українська сторона свідомо дає стримані публічні коментарі, прагнучи зберегти простір для предметного діалогу та уникнути політизації чутливого треку. Водночас, з огляду на викривлений та маніпулятивний характер окремих заяв, вважаємо за необхідне надати роз’яснення», – написав він у своєму телеграм-каналі.

Він нагадав, що українська сторона раніше передала Росії список із 339 дітей «як захід з побудови довіри». Відповідь, отримана щодо цього переліку, він назвав фрагментарною:

«Надано лиш часткову інформацію щодо менш ніж п’ятої частини дітей з початкового списку. Щодо понад 200 дітей, включно з вихованцями Херсонського будинку дитини – будь-яка реакція відсутня. Твердження про «повне відпрацювання списку», м’яко кажучи, не відповідає дійсності».

За словами голови ОП, російська сторона стверджує, що частину дітей повернули. Він уточнив, що йдеться про шістьох дітей , п’ятеро з яких були з однієї родини. Їх повернули минулого тижня завдяки гуманітарному процесу за посередництва Катару, що тривав більше року. Єрмак підкреслив, що цей кейс демонструє насамперед результати посередництва Катару.

«⁠Щодо осіб, про яких російська сторона заявила як про таких, що досягли повноліття – йдеться, зокрема, про вихованців Олешківського інтернату з інвалідністю, серед яких були і діти, і особи, що досягли повноліття. Їхнє насильницьке переміщення є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права. Досягнення 18-річного віку не відміняє факт вчинення воєнного злочину й не позбавляє цих осіб права на повернення додому», – заявив він.

Говорячи про твердження, що частина дітей із переліку перебуває в Європі, голова офісу навів отримані від російських делегатів дані – двоє дітей нібито залишили територію РФ, але не вказано ані країни перетину кордону, ані інших деталей. Єрмак зазначив, що в разі, якщо двоє українських дітей дійсно виїхали з РФ, Київ очікує на повну інформацію про обставини їхнього виїзду.

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«Україна залишається відкритою до подальшої взаємодії у цьому гуманітарному треку й очікує на повну та змістовну відповідь щодо кожної дитини з переданого раніше початкового списку викрадених дітей», – підсумував голова ОП.

Раніше голова російської делегації Мединський заявив, що більшість дітей зі списку, наданого Україною, нібито ніколи не були в Європі, а частина імен належали дорослим.

2 червня відбувся другий раунд переговорів делегацій України та Росії у Стамбулі. Українська сторона на переговорах у Стамбулі передала російській стороні список незаконно депортованих або примусово утримуваних українських дітей, яких потрібно повернути, повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Після переговорів голова делегації РФ на переговорах у Стамбулі Володимир Мединський заявив, що Київ передав Москві список із 339 дітей для повернення.

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За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припускав, що Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей, а уповноважена ВР з прав дитини Дар’я Герасимчук називала цифру в «кілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч».

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна і дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій і переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.

Російська уповноважена з прав дитини Марії Львової-Бєлової у липні 2023 року заявила, що Росія з початку повномасштабного вторгнення «прийняла» близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч – діти. За її словами, більшість українських дітей нібито приїхали до Росії з батьками чи іншими родичами.



