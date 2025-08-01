Єрмак повідомив про порятунок чотирьох дітей з окупованих територій

Четверо дітей, які перебували на окупованій частині України, змогли потрапити на підконтрольну українському урядові територію в межах ініціативи президента Bring Kids Back UA, повідомив увечері 1 серпня голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«15-річна дівчина, яка вперто носила до російської школи вишиванку, відстоюючи свою проукраїнську позицію. За це її жорстоко цькували та били, а вчителі писали доноси та погрожували матері позбавленням батьківських прав. Ще двоє врятованих – чотирирічна дівчинка та її восьмирічний брат. Їхній родині погрожували відібрати дітей за відмову від відвідування російської школи. 17-річний хлопець, який ледь встиг уникнути примусового призову до російської армії, адже йому вже видали повістку, а кількох однокласників уже призвали на службу попри юний вік», – написав Єрмак у телеграмі, висловивши подяку команді Save Ukraine та іншим партнерам.

За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припускав, що Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей, а уповноважена ВР з прав дитини Дар’я Герасимчук називала цифру в «кілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч».

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна і дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій і переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.

Російська уповноважена з прав дитини Марії Львової-Бєлової у липні 2023 року заявила, що Росія з початку повномасштабного вторгнення «прийняла» близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч – діти. За її словами, більшість українських дітей нібито приїхали до Росії з батьками чи іншими родичами.



