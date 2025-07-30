Єрмак: з окупованих територій та РФ вивезли ще трьох дітей

Двох українських підлітків вдалося вивезти з окупованих територій, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак 30 липня. Ще одну дівчинку повернули з Росії.

За даними Єрмака, хлопці 16 та 17 років, попри постійний тиск і погрози окупантів, відмовлялися відвідувати російську школу та продовжували таємно навчатися онлайн в українській, ризикуючи власною безпекою:

«Тепер вони на вільній території України, можуть без страху планувати та будувати своє майбутнє».

Крім того, восьмирічна дівчинка кілька років перебувала в Росії, додав голова ОП:

«Після тривалої розлуки вона нарешті знову зі своєю родиною. Дякую команді Helping to Leave за допомогу у порятунку дітей».





Днями голова ОП повідомив, що в межах ініціативи президента Bring Kids Back UA з Росії в Україну вдалося повернути 18-річну дівчину.

За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припускав, що Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей, а уповноважена ВР з прав дитини Дар’я Герасимчук називала цифру в «кілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч».

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна і дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій і переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.

Російська уповноважена з прав дитини Марії Львової-Бєлової у липні 2023 року заявила, що Росія з початку повномасштабного вторгнення «прийняла» близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч – діти. За її словами, більшість українських дітей нібито приїхали до Росії з батьками чи іншими родичами.



