З окупованої території повернули матір із трьома дітьми – Єрмак

Із окупованих територій у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося вивезти матір із трьома дітьми, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Мама з трьома дітьми – 13-річною дівчинкою та хлопчиками 11 і 9 років – пережили чимало труднощів», – зазначив Єрмак.

Голова ОП каже, що у школі діти відкрито говорили про свою українську ідентичність, їх цькували, занижували оцінки та проводили «виховні» розмови.

«Школа перетворилась на джерело постійного тиску та булінгу з боку вчителів. Завдяки допомозі команди Helping to Leave родина вже вдома. Тут на них чекає новий старт – з підтримкою, можливістю навчатися в українській школі та будувати життя без страху», – зазначив Єрмак.

За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припускав, що Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей, а уповноважена ВР з прав дитини Дар’я Герасимчук називала цифру в «кілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч».

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна і дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій і переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.

Російська уповноважена з прав дитини Марії Львової-Бєлової у липні 2023 року заявила, що Росія з початку повномасштабного вторгнення «прийняла» близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч – діти. За її словами, більшість українських дітей нібито приїхали до Росії з батьками чи іншими родичами.