Єрмак: із окупованого Криму вдалося врятувати матір з п’ятьма дітьми

Влада України змогла за програмою Bring Kids Back UA повернути на підконтрольну територію з окупованого Криму багатодітну родину – матір із п’ятьма дітьми, повідомив 7 серпня голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«В окупації жінка стикалася з тиском та погрозами з боку окупаційної влади, зокрема російська поліція погрожувала їй та дітям кримінальним переслідуванням за знайдені в телефоні жінки підписки на українські новинні канали. Розуміючи, що залишатися надалі було небезпечно, родина вирушила в довгий і складний маршрут через кілька країн, щоб повернутися додому. Зараз родина вже в Києві та забезпечена всім необхідним для інтеграції – від роботи з психологами до влаштування дітей у школи та садок», – написав очільник офісу Зеленського в телеграмі.

Він подякував за сприяння в порятунку родини колегам із Представництва президента України в АРК, Міністерства закордонних справ та Державної прикордонної служби.

За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припускав, що Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей, а уповноважена ВР з прав дитини Дар’я Герасимчук називала цифру в «кілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч».

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна і дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій і переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.

Російська уповноважена з прав дитини Марії Львової-Бєлової у липні 2023 року заявила, що Росія з початку повномасштабного вторгнення «прийняла» близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч – діти. За її словами, більшість українських дітей нібито приїхали до Росії з батьками чи іншими родичами.