Поліція: на Сумщині внаслідок обстрілу РФ поранені 12 людей, зокрема діти

На Сумщині внаслідок нічного російського удару поранені 12 людей, серед них – двоє дітей, повідомила 20 серпня Національна поліція.

«Вночі ворог завдав масованого удару безпілотниками по місту Охтирка. Цей цинічний обстріл вкотре був спрямований проти мирного населення… Пошкоджено багатоквартирний будинок, 13 приватних осель, господарчу споруду, гараж», – йдеться в повідомленні.

Раніше про масований обстріл повідомили в обласній військовій адміністрації, але точного числа постраждалих там не наводили.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.