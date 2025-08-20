На Сумщині після масованого удару РФ спалахнули пожежі, є поранені – ОВА

Російські військові в ніч на 20 серпня завдали масованого удару по Охтирській громаді на Сумщині, внаслідок чого є постраждалі, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«Ворожі ударні безпілотники атакували приватний сектор. На місцях влучань – пожежі. Попередньо – загиблих немає. Є постраждалі, люди звертаються по медичну допомогу», – написав він у телеграмі. Скільки саме людей постраждали – Григоров не уточнив.

Напередодні Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні заявила, що загострення бойових дій уздовж лінії фронту призводить до загибелі і поранень цивільних людей, руйнування критично важливої інфраструктури, зупинки надання базових послуг і нових хвиль переміщення населення.

У місії підрахували, що в 2025 році понад 60% усіх загиблих і поранених серед цивільних осіб припадало на прифронтові райони, головним чином внаслідок російських артилерійських обстрілів, ударів РСЗВ, застосування авіабомб і безпілотників ближнього радіусу дії.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.