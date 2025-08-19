В ООН проаналізували, як цивільні у прифронтових районах страждають від посилення атак РФ

Загострення бойових дій уздовж лінії фронту в Україні призводить до загибелі і поранень цивільних людей, руйнування критично важливої інфраструктури, зупинки надання базових послуг і нових хвиль переміщення населення, заявила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні.

За повідомленням, найбільше страждають літні люди й особи з інвалідністю.

У місії підрахували, що в 2025 році понад 60% усіх загиблих і поранених серед цивільних осіб припадало на прифронтові райони, головним чином внаслідок російських артилерійських обстрілів, ударів РСЗВ, застосування авіабомб і безпілотників ближнього радіусу дії.

«Липень став місяцем з найвищими показниками втрат від травня 2022 року, при цьому більшість загиблих і поранених серед цивільних було зафіксовано саме у прифронтових районах. Таке різке зростання пов’язане переважно з більш інтенсивним використанням авіабомб і безпілотників ближнього радіусу дії. Липень також відзначився найбільшою кількістю жертв серед цивільних осіб від безпілотників ближнього радіусу дії від початку повномасштабного вторгнення: 64 людини загинули і 337 були поранені. Одночасно кількість жертв від авіабомб більш ніж подвоїлася у порівнянні з червнем, – вона зросла з 114 до 276 осіб», – наголосили в місії.

В ООН також зазначили, що в селах і містах вздовж лінії фронту цивільним стає дедалі важче отримати доступ до базових послуг, зокрема до аптек, медичної допомоги, громадського транспорту, освіти й комунальних послуг, а масовані атаки безпілотників призводять до того, що ремонт пошкоджених водогонів чи ліній електропередач можливий лише в обмеженому обсязі.

«Посилення атак безпілотників ближнього радіусу дії та наближення зими загострюють страх і труднощі, непропорційно впливаючи саме на найбільш вразливих осіб», – зазначила голова ММПЛУ Даніель Белль.

У місії ООН кажуть, що серпень не приніс полегшення цивільному населенню, бо хоча інтенсивність російських обстрілів із застосуванням зброї дальнього радіусу дії на початку зменшилася, жертви серед цивільних осіб поблизу лінії фронту залишилися значними.

«Так, у неділю село Новояковлівка Запорізької області, розташоване приблизно за вісім кілометрів від лінії фронту, зазнало авіаударів, унаслідок чого загинув 15-річний хлопчик і було поранено шістьох цивільних, серед яких його батьки і брати з сестрами. Дальнобійні удари відновилися 18 серпня, що призвело до численних втрат серед цивільних осіб у Харкові, де, за повідомленнями, загинули семеро людей, а 23 були поранені, зокрема діти, а також у Запоріжжі, де, за повідомленнями, троє осіб загинули й 33 отримали поранення», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.