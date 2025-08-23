Єрмак: з окупованих територій і РФ вдалося повернути ще трьох дітей і юнака

Ще чотирьох українських громадян вдалося повернути на підконтрольну територію, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак вранці 23 серпня.

За його словами, йдеться про трьох дітей і молодого хлопця. Російські окупанти вивезли його з Олешківського дитячого будинку-інтернату спершу на окуповану територію, а потім до Росії.

«Тривалий час діти жили у розлуці з рідними, не маючи можливості виїхати через небезпеку окупації. Сьогодні всі вони знову вдома, у безпеці, на території вільної України», – прокоментував Єрмак.

Голова ОП подякував Катару за посередництво, а також команді офісу омбудсмана України.





Напередодні операційна директорка ініціативи Bring Kids Back UA Дарія Зарівна повідомила про вивезення з Криму двох хлопців 21 і 22 років. За її даними, на окупованому півострові вони зазнавали тиску через свою кримськотатарську ідентичність, але тривалий час не могли їхати, бо піклувалися про рідних.

За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припускав, що Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей, а уповноважена ВР з прав дитини Дар’я Герасимчук називала цифру в «кілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч».

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна і дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій і переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова в липні 2023 року заявила, що Росія з початку повномасштабного вторгнення «прийняла» близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч – діти. За її словами, більшість українських дітей нібито приїхали до Росії з батьками чи іншими родичами.



