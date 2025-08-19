Доступність посилання

Удар Росії по Запоріжжю: двох дітей госпіталізували – Федоров

Раніше стало відомо про трьох загиблих внаслідок російської атаки на Запоріжжя 18 серпня
Раніше стало відомо про трьох загиблих внаслідок російської атаки на Запоріжжя 18 серпня

Внаслідок російської атаки на Запоріжжя 18 серпня двом підліткам знадобилася медична допомога, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров 19 серпня.

«16-річна дівчина та 14-річний хлопець госпіталізовані. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості», – заявив він.

Відтак, за даними обласної влади, внаслідок російського удару по місту напередодні поранені 36 людей. Раніше стало відомо про трьох загиблих.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


