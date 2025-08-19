Удар Росії по Запоріжжю: двох дітей госпіталізували – Федоров

Внаслідок російської атаки на Запоріжжя 18 серпня двом підліткам знадобилася медична допомога, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров 19 серпня.

«16-річна дівчина та 14-річний хлопець госпіталізовані. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості», – заявив він.

Відтак, за даними обласної влади, внаслідок російського удару по місту напередодні поранені 36 людей. Раніше стало відомо про трьох загиблих.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



