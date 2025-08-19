15 людей загинули, 76 поранені за добу від обстрілів РФ у чотирьох прифронтових областях – ОВА

Протягом минулої доби в Харківській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях внаслідок російських обстрілів загинули загалом 15 людей, 76 – зазнали поранень, свідчать дані обласних військових адміністрацій.

Зокрема, на Донеччині, за даними голови ОВА Вадима Філашкіна, 18 серпня через російську агресію загинули п’ятеро жителів: троє у Костянтинівці, по одному – в Добропіллі й Новодонецькому, ще вісім людей в області за добу зазнали поранення.

Сім людей загинули, 23 зазнали поранення в Харкові, де дрони влучили в багатоповерхівку. Ще шестеро людей, зокрема 2 дітей, поранені внаслідок російських обстрілів в інших населених пунктах Харківщини, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

«Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 16 населених пунктів Харківської області. У селі Руська Лозова Дергачівської громади постраждали 43-річна, 59-річна і 70-річна жінки; у селі Перемога Лозівської громади постраждали 35-річна жінка, 8-річний хлопчик і 2,5-річна дівчинка. Внаслідок вибуху знайденого невідомого предмету в селі Волохівка Вовчанської громади постраждав 19-річний чоловік. Також по допомогу медиків звернулася 46-річна жінка, яка постраждала внаслідрок обстрілу в селі Вільшани Солоницівської громади 16 серпня», – зауважив Синєгубов.

У Запоріжжі, за словами голови ОВА Івана Федорова, вчора загинули троє людей, 34 – зазнали поранення після того, як російські війська завдали удару двома ракетами по Запоріжжю. У лікарнях залишаються 19 постраждалих, троє з них – у тяжкому стані, додали в ОВА.

На Херсонщині російські військові обстріляли понад 30 населених пунктів, внаслідок чого були поранені шестеро людей.

«Російські військові били по критичній і соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили дві багатоповерхівки і 22 приватні будинки. Також окупанти понівечили автобус і приватні автомобілі», – йдеться в повідомленні.

Російські атаки відбувалися на тлі того, як президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Темою переговорів було припинення російської війни проти України. Також була зустріч Трампа й Зеленського за участі ключових європейських союзників. За словами Зеленського, серед іншого, обговорювалося питання гарантій безпеки.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.