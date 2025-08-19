Рютте: в останні місяці 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте в понеділок заявив, що протягом останніх місяців група з 30 країн, включно з Японією та Австралією, працюють над концепцією гарантій безпеки для України. Про це він сказав в ефірі телеканалу Fox News.



За його словами, ініціативою керують прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон.

США висловили свою готовність брати участь у концепції гарантій безпеки для України, заявив Рютте, додавши, що детальніше це обговорюватиметься у найближчі дні.



«Те, що ми тут обговорюємо, – це не членство в НАТО. Те, що ми тут обговорюємо, – це гарантії безпеки для України за статтею 5. І що саме вони охоплюватимуть, тепер буде обговорено більш конкретно», – сказав він.

Генсек НАТО зазначив, що гарантії запрацюють після довгострокового перемир'я або повноцінної мирної угоди.



Рютте наголосив, що у Вашингтоні не було обговорення розгортання наземних військ, і назвав зустріч у Білому домі успішною.

Переговори у Вашингтоні він назвав «дуже успішними».

Читайте також: Мерц: Україна не має бути змушеною віддавати Донбас Росії під час переговорів

Президент України Володимир Зеленський 18 серпня прибув до Вашингтона, де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Також була зустріч Трампа та Зеленського за участі ключових європейських союзників. За словами Зеленського, у Вашингтоні, серед іншого, обговорювалося питання гарантій безпеки.

Ця зустріч відбулася через три дні після того, як 15 на Алясці відбулися переговори Володимира Путіна і Дональда Трампа. Основною темою перемовин було завершення війни Росії проти України, однак про конкретні домовленості не повідомлялось.

Україна на тлі продовження російського вторгнення висловлювала бажання вступити до НАТО або отримати вагомі гарантії безпеки від Вашингтона та так званої європейської «коаліції охочих».

Москва, серед іншого, вимагає нерозширення НАТО - тобто позбавлення України права вступити до альянсу.

Американські урядовці вже давно відкидають членство України в НАТО.



